好市多「超優渥福利」曝光！　菜鳥驚：一堆員工待10年

記者邱晟軒／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）今（22日）證實，4月1日起全員每小時調薪30元，調幅高達14%，引起各界熱議。對此，日前就有一名好市多菜鳥員工分享公司超優渥福利，貼文曝光後，立刻掀起眾人驚嘆「外面哪裡找？」

好市多今日傳出全員加薪消息，4月1日起全員每小時調薪30元，若以原先的基本時薪213元計算，調整到243元後，不僅漲幅高達14%，更是比政府規定的基本工資168元多上近45%，好市多目前全台員工超過7000人；對此，好市多行銷企畫副總經理王友玫也證實了此事。

日前就有好市多員工在Dcard上發文分享公司福利，透露自己目前25歲，在好市多工作了半年，月薪約有3萬4，時薪213元，每做滿1040小時調一次薪，最高時薪到302元，大約5萬元，但他也特別強調，「要達到時薪302元的員工，才能領1.1個月的年終」。

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▲好市多現任員工揭露公司福利 。（圖／翻攝自DCARD）

至於工作內容如何？該名網友指出，必須不斷重複一樣的事，輔助機器不能做的事，基本國中畢業就能做的，不太需要技術，不過他也納悶詢問眾人，「請問如上的工作內容各位覺得如何？目前做半年多有些迷茫，不過看到一堆員工能做10幾年，真的很猛。」

貼文曝光後，引起許多網友羨慕回應，「1040小時調一次薪，以每天工作8小時，一周上5天，一個月160個小時，不含加班6.5個月加一次薪，你在外面哪裡找的到這樣的工作？」、「能到五萬其實不錯了欸！之前在工地遇到一些幹很久的主任，也不見得有五萬！」、「這福利很好耶，科技業輪夜班上班時間長，還要加班才有五萬」。

▲好市多4月1日全員加薪，消息引發熱議。（圖／翻攝自google maps）