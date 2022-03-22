自導自演？網揪好市多螺絲麵包2疑點　他認討100萬「就故意的」

▲麵包裡藏螺絲事件，有網友質疑是自導自演。（圖／翻攝自爆料公社APP）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟》，有網友到好市多買麵包給姪女吃，事後發現麵包裡居然有2顆螺絲釘，氣得找好市多理論，聽完對方的補償方案後更不滿，要求「賠償100萬元」。不過，就有人忍不住開罵太貪，還有人質疑是自導自演。對此，原PO一一留言回擊，也解釋求償百萬的原因。

這名網友在《爆料公社APP》匿名發文，說他在大約一個月前到好市多買了麵包，想給姪女當早餐，還好姪女沒有吃掉，因為他發現麵包裡竟然有2顆螺絲釘，而且因為有葡萄乾「掩護」，乍看根本看不出來。讓原PO生氣的是，第一時間他找好市多處理，沒感覺到對方有要關心顧客身體狀況，只是辦理退貨，並給出1500元商場購物金、禮盒就要和解，最後氣得他「要懲罰性賠償100萬」。

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結果就是這個求償100萬的行為，讓不少人都覺得事情不單純，「太貪心了吧！吃相難看」、「所以到底要好市多賠你什麼？整家店送你嗎」、「當你出現貪婪的臉孔，一個只想抓住機會貪婪的人，再多的解釋你還是貪婪。」甚至有人質疑，「隨便插個螺絲就要100萬，想錢想瘋了，擺明就是獅子大開口！」

▲原PO慶幸姪女同學發現有螺絲。（圖／翻攝自爆料公社APP）

看到留言後，原PO不禁更新貼文，直嘆「我這次PO文看見台灣最美的風景，我第一次遇到這樣狀況」，強調如果真的是他自己放螺絲的話，絕對要負法律責任，「100萬是表示我不想隨意跟好市多和解，今天我如果要錢，還需要跟大家分享這件事情嗎？」

他也在留言處表示無奈，「抱歉～從一開始想用錢私了的是好市多！你不會生氣？沒關心小孩的身體狀況，也不積極說明賣場做了哪些改變」，而且事發一個月，好市多就沒有再聯絡過他，因為「好市多認為是單一個案」。

至於看到網友質問，「2個問題：『1.為何你會去問姪女有無吃麵包？』『2.為何姪女沒吃麵包你想到的是去檢查麵包的狀況？重點是螺絲有葡萄乾的掩護還能被你檢查到？』。」原PO則回擊，「1.早餐沒吃你不會關心？2.螺絲是姪女同學發現。3.我連退貨都要找螺絲在哪裡。4.如果今天是我自己放進螺絲，好市多的法務不會閒著！」

▲原PO回擊網友。（圖／翻攝自爆料公社APP）

而對於求償百萬的舉動，原PO也有再次發文說明，認為大家都著重在求償金額，根本放錯重點，「好市多賣場可以不需要控管品質、隨意讓會員吃到有異物的食物？後續處理只需要告訴你是原料供應商的問題？」「賣場沒責任要負擔？已經給你退貨，你有什麼損失？再用法律規定10倍補償消費者，因為沒吃到，我們就該安靜收下？」

他說自己在意的不是錢，而是賣場對會員是否有用心，「再次強調我不需要任何的賠償！」也解釋為何金額是100萬，「100萬的由來是，好市多一開始就想以錢來處理這件事。既然好市多處理方式是這樣流程，我就故意提高金額」、「來電一直強調賣場沒缺失，那怎麼會出現螺絲販售給會員？外食難免會遇到不應該存在的東西，如果老闆沒誠意跟你道歉，你會想原諒？」

好市多昨（21）日回應指出，「會員反應於食用本商品吃到螺絲異物的問題，針對本客訴對會員造成的不愉快經驗，我們深感遺憾。」業者指出收到的退貨商品盒中共有2條完整麵包，其中1條已食用剩下2分之1，而在裡頭確實有發現2顆螺絲異物，「因本商品為好市多自製的商品，賣場於收到此客訴的第一時間及檢視了作業場所，比對了現場所有的使用設備，皆未發現與客訴相似的螺絲。」

好市多也同步檢視使用原物料，包括麵粉、乾酵母、砂糖、鹽等，「原料於出廠前皆會經過過篩及／或金檢的異物剔除過程。故將異物照片提供給較可能的供應商進行調查，且本商品自投料生產、整型、烘烤、包裝皆由賣場人員手工進行，也會再次進行目視檢查。」而由於該麵包已開封食用，「我們實在無法判斷異物落入的實際原因。」但截至目前為止，同批號商品未接獲類似客訴，認定此次事件為單一事件。」至於求償部分目前持續溝通當中。