▲民進黨立委陳明文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

嘉義市18日新增1例本土新冠肺炎本土確診個案，疫調顯示個案於13日曾在嘉市耐斯王子飯店參加婚宴，據媒體報導，嘉義縣長翁章梁曾在18日與確診者出席同一場大型餐會，接獲匡列通知後已完成篩檢，今天下午預計舉行防疫說明會，說明防疫措施；另對媒體報導其他出席者資訊，嘉義縣立委陳明文受訪時澄清說，他沒有參加該聚會。

嘉義縣疫情穩定，過去半年間並未出現本土確診個案，衛生局持續宣導戴口罩、勤洗手、公共場所實聯制，以及施打疫苗等防疫資訊。