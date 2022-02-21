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民進黨完成2022嘉義縣長徵詢作業　確定提名翁章梁競選連任

▲▼嘉義縣政府「嘉義優鮮」與東森購物攜手打造嘉義優鮮農特產品線上年貨大街即日起開跑，嘉義縣長翁章梁再次北上召開記者會跟大家宣布這個好消息。東森購物執行長楊俊元也同步祭出優惠購物方案，來表達對嘉義縣小農的全力支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘉義縣長翁章梁。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨全國九合一縣市長選舉提名作業已展開相關作業，第一波預計優先提名競選連任的三個縣市，21日在選對會嘉義縣徵詢小組召集人黃承國帶隊下，來到嘉義縣進行徵詢作業。徵詢小組分別與縣黨部執評委、縣議會黨團、鄉鎮市長聯誼會及農漁會總幹事等地方人士舉行座談，各場次的與會者均大力讚揚翁章梁縣長的努力，對於三年多的縣政推動也給予高度肯定，紛紛表示建請中央黨部儘速提名翁章梁競選連任。

民進黨立委陳明文表示，翁章梁是歷任縣長表現最好的一位，施政績效遠超越於自己，很多攸關地方發展的重大建設都在翁縣長任內逐一完成爭取，「農工大縣、正在實現」。他認為，這樣優質的縣長一定要讓他順利連任。

黃承國則說，他代表選對會進行嘉義縣徵詢作業，要傾聽大家的意見，作為第一波徵召、提名的依據，今天各位的意見他都聽到了，會在本週的選對會詳實提出報告與說明，最快將於3月2日的中執會完成徵召作業。

嘉義縣議長張明達說，在二位立委支持下，加上翁章梁縣長本身的努力，嘉義的縣政推動深受縣民的肯定，值得大家全力支持競選連任，黨團也在今天決議，建請黨中央儘速辦理徵召翁章梁競選連任。

身兼徵詢小組委員的在地立委蔡易餘表示，基於職責所在，自從接獲任務之後就開始下鄉展開徵詢的工作，翁章梁縣長真的做的很好，今天他的任務也即將告一段落，終於可以鬆一口氣了。

陳明文強調，翁章梁上任後致力於農民的照顧、農民權益的提升，也朝向智慧農業的方向在發展，以創造農民的產值，各工業園區也不斷地爭取設廠，連台積電也會來嘉義設廠，這都是翁章梁努力的成果，這是攸關嘉義縣未來發展的歷史關鍵時刻，很高興看到地方各界的參與及一致的推薦。

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