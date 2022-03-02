　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨英系立委聲援烏克蘭　口罩、胸章、氣球、塗鴉樣樣來

▲▼立法院 民進黨英系立委召開「聲援烏克蘭，台灣站出來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨英系立委召開「聲援烏克蘭，台灣站出來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，民進黨立委羅致政等人2日同聲譴責俄羅斯，共同戴上印有「Stand With Ukraine」的口罩及胸章，同時手舉藍、黃兩色的汽球，並且在手上塗上烏克蘭國旗的顏色，表達對烏克蘭的支持，譴責俄羅斯的侵略行為，也呼籲立即停止戰爭、進行和談。

民進黨立委羅致政、莊瑞雄、蔡易餘、江永昌、王美惠、吳玉琴、邱泰源等人2日上午在立法院召開「聲援烏克蘭，台灣站出來」記者會，並邀請新北市議員彭佳芸、鍾宏仁、廖宜琨、台北市議員參選人何孟樺、陳聖文、彰化縣議員參選人黃柏瑜等人與會。

羅致政表示，今天所有的民意代表聚集在這裡，最主要是要展現台灣民眾對烏克蘭人民的支持，這兩天的烏俄戰事讓很多民眾，在媒體、電視機前面看了都非常動容，在這個關鍵時刻，全世界都跟烏克蘭人民站在一起，就是給他們最大的支持跟鼓勵。

羅致政指出，今天大家所戴的口罩，上面印有代表烏克蘭國旗的藍色跟黃色，大家胸前所配掛的胸章，裡面也有各式各樣的文字，包括跟烏克蘭站在一起、榮耀歸烏克蘭等，也是使用烏克蘭國旗的兩個顏色。

羅致政說明，他們還特別準備了藍色跟黃色的氣球，也是要展現對烏克蘭的支持，同時每個人手上都用蠟筆塗上了藍色跟黃色，就是希望台灣民眾可以一起參與，無論是在臉書、車上、家裡的窗戶上掛起布條或氣球，甚至是在臉上塗上兩個顏色，都能表達對烏克蘭人民的支持。

羅致政也說，波蘭是第一個針對烏俄的戰事提供援助的國家，波蘭政府打開國家的大門，接收所有來自烏克蘭的難民，目前根據聯合國的估計，逃離烏克蘭的難民應該超過40萬人，其中有超過一半都是在波蘭，而且波蘭也提供武器給烏克蘭，甚至讓所有北約把武器送到烏克蘭。

羅致政表示，波蘭政府也面臨很大的壓力，一批一批的難民進入波蘭境內，所以他也跟波蘭駐台北辦事處有所聯絡，並且在官方網站提供了波蘭NGO人道團體的捐款帳號，希望所有幫的上的朋友，可以透過波蘭駐台北辦事處，直接照顧到在第一線流離失所的烏克蘭難民。

陳明文則說，在俄羅斯入侵烏克蘭以後，世界各國一致譴責俄羅斯，大家都認為這種入侵的手法不當，所以一致要制裁俄羅斯，台灣人也應該要站出來，，大家都希望停止戰爭、反對戰爭，停止屠殺讓世界各和平，「希望烏克蘭能夠挺下去，全世界都會挺你」。

▼民進黨英系立委以口罩、胸章、氣球、塗鴉等方式力挺烏克蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院 民進黨英系立委召開「聲援烏克蘭，台灣站出來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
人夫牙醫陪妻小返鄉過年！　恐怖小三揮刀殺死他
快訊／沒油了！　美：俄軍64公里車隊幾乎停原地
俄軍遲遲打不下烏克蘭！　普丁遭爆氣到開除參謀總長
普丁超怕死！開會不讓官員靠近　諷刺畫面曝光
央視主播穿「烏克蘭國旗色」嗆普丁？　首位陸大咖女星反戰GG了
普丁殺紅眼攻擊平民！　驚悚廢墟影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拚連任？　侯友宜：「還沒到選舉時間」以做事代替對立

里長紅了！掛歡迎看板獲蓬佩奧轉發　坦言「超驚喜！始料未及」

拜登派代表團訪台　侯友宜：感謝關心台海和平與安全

影／台灣也有「烏克蘭阻俄神器」刺針飛彈　女兵射擊拖式飛彈畫面曝

快訊／14天教召野營吃什麼？　國防部：野炊、口糧、加熱餐盒多元規劃

民進黨英系立委聲援烏克蘭　口罩、胸章、氣球、塗鴉樣樣來

蔡英文：台灣堅守民主前線　面對台海威脅「期待與美更緊密合作」

反對任何改變現狀行為！拜登特使團拜會蔡英文　重申台美關係強健穩定

14天教召新制正式上路！　召員手機納管、野外行軍至少10公里

快訊／蔡英文會見拜登特使團　「冷眼姑息侵略行為將製造更多威脅」

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

妻用尪車練習開去黏牆壁...　他沒生氣反笑爆網讚好老公

拚連任？　侯友宜：「還沒到選舉時間」以做事代替對立

里長紅了！掛歡迎看板獲蓬佩奧轉發　坦言「超驚喜！始料未及」

拜登派代表團訪台　侯友宜：感謝關心台海和平與安全

影／台灣也有「烏克蘭阻俄神器」刺針飛彈　女兵射擊拖式飛彈畫面曝

快訊／14天教召野營吃什麼？　國防部：野炊、口糧、加熱餐盒多元規劃

民進黨英系立委聲援烏克蘭　口罩、胸章、氣球、塗鴉樣樣來

蔡英文：台灣堅守民主前線　面對台海威脅「期待與美更緊密合作」

反對任何改變現狀行為！拜登特使團拜會蔡英文　重申台美關係強健穩定

14天教召新制正式上路！　召員手機納管、野外行軍至少10公里

快訊／蔡英文會見拜登特使團　「冷眼姑息侵略行為將製造更多威脅」

襪子洗完還臭烘烘？3妙招只要洗前多做一步　包準乾淨如新

雲端保健室／致命遺傳罕病FAP 「救命解藥」見曙光！

房地合一稅收衝！　新竹奪成長王：年增700%

導彈轟入基輔婦產科「炸破屋頂」畫面曝　美女醫師慘喪命

俄總統發禁令：禁止超過1萬美元外幣匯出國外

拚連任？　侯友宜：「還沒到選舉時間」以做事代替對立

金髮女賊「亮搞玩」偷信用卡盜刷　不認罪監視器打臉...下場曝

車上有6歲孩1個月嬰照樣殺　烏克蘭警「全家5人」遭俄軍冷血擊斃

里長紅了！掛歡迎看板獲蓬佩奧轉發　坦言「超驚喜！始料未及」

夾滿芋頭鮮奶油、莓果果醬！超夯「芋頭千層、藍莓起司千層」回歸

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

2039年役男剩5.6萬　恢復徵兵制

快訊／史上最硬14天教召課表曝光　每天日夜操滿10小時

LIVE／1.5萬後備軍人注意！14天新制教召啟動　操課細節看這裡

傅崐萁怒拍桌「你投降我第一個槍斃你」　蘇貞昌譏：要替中國執行？

拜登訪團剛到！共機日夜擾台　殲16、武裝直升機、空警500現蹤

民眾黨提名標準放寬　酒駕零容忍改「初犯，滿十年可例外」

民眾黨公布新人事　延攬資深媒體人入團隊

宣布開放進口核食1個月　國民黨轟蘇貞昌：CPTPP進度呢？

3月1日起解封！運動、拍照免口罩　6大鬆綁措施一次看

快訊／國軍升級全面作戰？　邱國正曝國防部最新戰備「分三階段」

國軍三階段作戰曝光　邱國正：「民眾求生避難手冊」3月起公布

最後機會！台北「熊好券」今抽第3波

更多熱門

相關新聞

我壽險業遭疑恐成俄烏重災戶！　壽險公會3點澄清

我壽險業遭疑恐成俄烏重災戶！　壽險公會3點澄清

針對壽險投資俄羅斯債券1,382億元遭疑恐成俄烏戰爭重災戶，壽險公會今（2）日緊急發佈3大澄清，強調占壽險資金比重並不高，也不受近期貶值影響。

黑道九段撤銷「普丁被廢武功」！網吐槽最痛制裁

黑道九段撤銷「普丁被廢武功」！網吐槽最痛制裁

烏俄下輪談判或選在這裡舉行 曾簽署象徵蘇聯解體的《別洛韋日協定》

烏俄下輪談判或選在這裡舉行 曾簽署象徵蘇聯解體的《別洛韋日協定》

央視主播穿「烏克蘭國旗色」嗆普丁？首位陸女星反戰

央視主播穿「烏克蘭國旗色」嗆普丁？首位陸女星反戰

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭羅致政陳明文民進黨英系

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面