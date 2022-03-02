民進黨英系立委聲援烏克蘭　口罩、胸章、氣球、塗鴉樣樣來

▲民進黨英系立委召開「聲援烏克蘭，台灣站出來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，民進黨立委羅致政等人2日同聲譴責俄羅斯，共同戴上印有「Stand With Ukraine」的口罩及胸章，同時手舉藍、黃兩色的汽球，並且在手上塗上烏克蘭國旗的顏色，表達對烏克蘭的支持，譴責俄羅斯的侵略行為，也呼籲立即停止戰爭、進行和談。

民進黨立委羅致政、莊瑞雄、蔡易餘、江永昌、王美惠、吳玉琴、邱泰源等人2日上午在立法院召開「聲援烏克蘭，台灣站出來」記者會，並邀請新北市議員彭佳芸、鍾宏仁、廖宜琨、台北市議員參選人何孟樺、陳聖文、彰化縣議員參選人黃柏瑜等人與會。

羅致政表示，今天所有的民意代表聚集在這裡，最主要是要展現台灣民眾對烏克蘭人民的支持，這兩天的烏俄戰事讓很多民眾，在媒體、電視機前面看了都非常動容，在這個關鍵時刻，全世界都跟烏克蘭人民站在一起，就是給他們最大的支持跟鼓勵。

羅致政指出，今天大家所戴的口罩，上面印有代表烏克蘭國旗的藍色跟黃色，大家胸前所配掛的胸章，裡面也有各式各樣的文字，包括跟烏克蘭站在一起、榮耀歸烏克蘭等，也是使用烏克蘭國旗的兩個顏色。

羅致政說明，他們還特別準備了藍色跟黃色的氣球，也是要展現對烏克蘭的支持，同時每個人手上都用蠟筆塗上了藍色跟黃色，就是希望台灣民眾可以一起參與，無論是在臉書、車上、家裡的窗戶上掛起布條或氣球，甚至是在臉上塗上兩個顏色，都能表達對烏克蘭人民的支持。

羅致政也說，波蘭是第一個針對烏俄的戰事提供援助的國家，波蘭政府打開國家的大門，接收所有來自烏克蘭的難民，目前根據聯合國的估計，逃離烏克蘭的難民應該超過40萬人，其中有超過一半都是在波蘭，而且波蘭也提供武器給烏克蘭，甚至讓所有北約把武器送到烏克蘭。

羅致政表示，波蘭政府也面臨很大的壓力，一批一批的難民進入波蘭境內，所以他也跟波蘭駐台北辦事處有所聯絡，並且在官方網站提供了波蘭NGO人道團體的捐款帳號，希望所有幫的上的朋友，可以透過波蘭駐台北辦事處，直接照顧到在第一線流離失所的烏克蘭難民。

陳明文則說，在俄羅斯入侵烏克蘭以後，世界各國一致譴責俄羅斯，大家都認為這種入侵的手法不當，所以一致要制裁俄羅斯，台灣人也應該要站出來，，大家都希望停止戰爭、反對戰爭，停止屠殺讓世界各和平，「希望烏克蘭能夠挺下去，全世界都會挺你」。

▼民進黨英系立委以口罩、胸章、氣球、塗鴉等方式力挺烏克蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

