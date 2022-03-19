總統府感謝拜登對台堅定支持　喊話中國：應努力制止俄羅斯侵略

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記陳家祥攝）

實習記者張鈞量／台北報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平昨（18日）視訊通話，談論俄烏戰爭、美中關係、國際秩序議題。拜登受訪時表示，他向習近平表明若資助俄國將有嚴重後果、美對台的政策不會改變。總統府發言人張惇涵19日表示，感謝美國對台的支持，也呼籲中國作為國際社會的一員，應該為和平付出努力、制止俄羅斯侵略。

張惇涵透過「總統府發言人」臉書粉專表示，「我們注意到美國拜登總統重申對台灣的承諾」，並強調維護台海和平穩定的重要性。感謝美國對台海安全的重視，以及對台灣的堅定支持。

張惇涵強調，台海及印太區域的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是國際社會的共同期待。「我們期盼中國作為區域的一員，也應負起共同責任」。他表示，台灣將持續與美國在內等理念相近國家緊密合作，共同為全球及區域的和平穩定與繁榮貢獻良善力量；包括與國際社會攜手，持續支持烏克蘭。

張惇涵也呼籲中國，應該承擔應盡的國際責任，加入國際社會的行列，制止俄羅斯對烏克蘭的侵略，做出有助於和平解決爭端的努力。

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