車臣部隊狂轟馬力波民宅！拿槍嗨吼猛射　下秒詭異轉身救婦孺

記者張方瑀/綜合報導

親俄的車臣政府軍隊隨俄軍進入烏克蘭,近來更釋出一段企圖彰顯軍力的恐怖影片,只見持槍士兵不斷朝馬力波的一棟民宅開火,還不斷興奮大吼。據傳樓內地下室還躲有許多婦女及孩童,接著影片還詭異切換到車臣士兵營救婦孺的畫面,企圖營造保衛弱小的形象。

▲車臣部隊持槍掃射烏克蘭民宅。(圖/翻攝自推特)



Ramzan Kadyrov has published combat footage from Mariupol, says it's Chechen soldiers engaging Azov fighters who took up position on the upper floors of a civilian residence pic.twitter.com/SJU9LOT8xS