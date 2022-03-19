車臣部隊狂轟馬力波民宅！拿槍嗨吼猛射　下秒詭異轉身救婦孺

記者張方瑀／綜合報導

親俄的車臣政府軍隊隨俄軍進入烏克蘭，近來更釋出一段企圖彰顯軍力的恐怖影片，只見持槍士兵不斷朝馬力波的一棟民宅開火，還不斷興奮大吼。據傳樓內地下室還躲有許多婦女及孩童，接著影片還詭異切換到車臣士兵營救婦孺的畫面，企圖營造保衛弱小的形象。

▲車臣部隊持槍掃射烏克蘭民宅。（圖／翻攝自推特）



Ramzan Kadyrov has published combat footage from Mariupol, says it's Chechen soldiers engaging Azov fighters who took up position on the upper floors of a civilian residence pic.twitter.com/SJU9LOT8xS — Russians With Attitude (@RWApodcast) March 18, 2022

根據《太陽報》報導，車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）公開一段影片，只見多名車臣士兵聚集在馬力波市區的一條小巷內，接著就朝一棟外牆早已損毀的民宅瘋狂開火，還能聽到許多士兵不斷興奮大吼，據傳樓內地下室還躲有許多婦女及孩童。接著這影片還詭異地切換士兵從地下室營救婦孺的畫面，疑似試圖營造保護弱小的形象。

▲▼車臣部隊持槍掃射烏克蘭民宅後，又將畫面切換到營救婦孺。（圖／翻攝自推特）



卡迪羅夫於13日自稱已經前往烏克蘭，目前與俄軍待在一起，並呼籲烏克蘭軍隊投降，「否則你們就完蛋了。」不過，各大外媒目前仍無法證實，在衝突爆發期間，卡迪羅夫是否曾到烏克蘭，或者現在是否依然留在烏國境內。

馬力波（Mariupol）已遭俄軍圍困兩個多星期，整個市中心被砲擊到一片荒蕪，超過25萬人被困在沒水沒電的環境中，當地人表示，曾看到22架飛機在一天內投下100枚炸彈，「馬力波現在就是地獄。」