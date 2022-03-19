拜登：對台政策不變　警告習近平援俄將付代價

文／中央社記者江今葉華盛頓18日專電

美國總統拜登今天當面向中國國家主席習近平表示，若協助俄羅斯將面臨後果。拜登也表達對北京在台海脅迫與挑釁行為的擔憂。不過，對於習近平是否承諾不會援助俄羅斯，美方官員則不願答覆。

拜登今天上午與習近平舉行長達1小時50分鐘的視訊對話，這是俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，兩人首度討論俄烏局勢，也是去年11月以來第一次。

▲中國大陸國家主席習近平18日晚間與美國總統拜登視頻通話。（圖／翻攝自新華社）



根據白宮提供的通話紀要，拜登概述美國與盟邦和合作夥伴對這場危機的看法，詳述為防止和應對這場入侵所做的努力，包括讓俄羅斯付出代價。

拜登並當面向中方發出警告，若俄羅斯對烏克蘭城市與平民進行野蠻襲擊時，向俄羅斯提供物資支持，中方將面臨的影響與後果，但拜登也強調支持以外交方式解決危機。

在問及拜登是否有要求習近平公開譴責俄羅斯行為時，美方資深官員在電話背景簡報指出，拜登並未在今天的對話中向中國提出具體要求，而是讓習近平瞭解情況，闡述現況與觀點以及各項行動，拜登的闡述「坦率且直接」，也認為透過外交途徑解決危機是必要的。

至於中方是否承諾不會援助俄羅斯，這名資深官員未正面回應，僅表示「中方會做出自己的決定」，並要媒體參考中方發出的對話紀要。

在談到台灣議題時，拜登向習近平重申，美國對台政策不變，強調美國持續反對任何片面改變台海現狀的立場。

這名官員表示，拜登重申美方基於台灣關係法、美中三公報與對台六項保證的一個中國政策。但拜登也表達對北京在台海脅迫與挑釁行為的擔憂，他明確表明美方反對任何片面改變台海現況的行為。

這名官員強調，拜登政府一貫展現對台灣堅若磐石的支持，也會持續這麼做。

美中兩位領袖也同意保持開放的溝通渠道，以管理兩國競爭的重要性，並責成雙方團隊未來在關鍵時期跟進今天的對話。