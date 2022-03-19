疑單獨練習浮潛溺斃！　澎湖潛水勝地杭灣...驚見女浮屍

記者／陳洋報導

澎湖本島著名的浮潛景點「杭灣海域」，昨(18日)傍晚發生一名女子疑似浮潛溺斃、漂浮在水面，第七岸巡隊鎖港巡邏站岸巡人員巡邏經過發現，但人已明顯死亡，目前警方已根據現場遺留機車上證件聯繫家屬到場，報請檢察官相驗。

▲澎湖杭灣發生女子潛水溺斃 。（圖／馬公警分局提供）

馬公警分局調查指出，昨日傍晚5時許金馬澎分署第七岸巡隊鎖港巡邏站勤務人員，在杭灣岸際發現1輛無人機車，故進行小區域巡查；下午5時58分在岸際發現一名女子遺體，且無生命跡象，遂通知鎖港安檢所、第三機動巡邏站及友軍單位至現場協處。

警方到場發現，死者身穿潛水衣，頭戴潛水蛙鏡。身上無其他明顯外傷。經警方於杭灣海域岸邊發現有疑似死者外套、拖鞋、車上物品，發現死者證件為84年次之陳姓女子。遂聯繫家屬到場指認，並將移請地檢署檢察官刑事相驗。該女子為馬公人，平時的興趣是潛水，警方初步懷疑女子是單獨練習浮潛，不幸發生意外，但詳細的死亡原因有待進一步調查。

▲岸巡人員將疑似溺斃女子抬上岸等檢方刑事相驗。（圖／岸巡第7隊提供）

馬公市鎖港杭灣，是澎湖本島著名浮潛聖地，近年來在澎縣府不斷挹注資源建設下，除打造海底郵筒外，也推動海洋棲地復育，包括培育海膽、鐘螺、硨磲貝等多樣化珊瑚礁生態系物種，創造五彩繽紛的珊瑚海洋花園，並放流觀賞用燕魚等，前年吸引6萬名遊客到此浮潛，並已超過12家浮潛業者進駐。