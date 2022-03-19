拜習通話聲明對台政策不變　外交部：感謝拜登政府重視台海和平

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平18日視訊對話長達近2小時，拜登向習近平發出警告，若中國對俄羅斯提供物資支持將面臨後果，同時也向習近平重申美國對台政策不變。對此，外交部19日表示，感謝拜登政府重視台海和平，呼籲中國應譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，制止其暴行。

拜登與習近平18日進行視訊通話。拜登除向習近平表達美國與盟邦及夥伴在烏克蘭的立場，以及如果中國向俄羅斯提供物資所將產生的意涵與後果以外，並於會中重申美國對台政策不變，美方關切中國在台海的脅迫及挑釁行為，並強調台海和平穩定的重要性，以及美國持續反對任何片面改變現狀行為的立場。

外交部表示，感謝拜登政府自上任以來，不斷強調台美關係「堅若磐石」，更感謝拜登對維持台海和平穩定現狀的重視，以及對台灣安全的堅定支持；針對烏克蘭的情勢，外交部呼籲中國應採取具體作為，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並配合國際社會的積極措施，以制止俄羅斯在烏克蘭的暴行。

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