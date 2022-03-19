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大陸 大陸焦點 特派現場

拜習會視訊談話曝光！　「不支持台獨、烏俄早日停火止戰」

記者任以芳／北京報導

中國大陸國家主席習近平今（18日）晚應約同美國總統拜登視頻通話，兩國元首就中美關係和烏克蘭局勢等共同關心的問題坦誠深入交換意見。大陸官媒《人民日報》最新報導指出，兩人首先談到中美關係，拜登說，「我願重申，美國不尋求同中國打『新冷戰』，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持『台獨』，無意同中國發生衝突。就烏克蘭情勢，拜登表示願同中方溝通，防止事態升級；習近平強調早日停火止戰。

▲▼拜習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸官媒最新公佈拜習會的視訊內容，拜登重申「不支持台獨」。（圖／達志影像／美聯社）

拜登表示，50年前，美中兩國作出重要抉擇，發表了「上海公報」。50年後的今天，美中關係再次處於關鍵時刻，美中關係如何發展將塑造21世紀的世界格局。我願重申，美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。我願同習近平主席保持密切溝通，為美中關係把舵定向。

習近平指出，去年11月我們首次「雲會晤」以來，國際形勢發生了新的重大變化。和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰，世界既不太平也不安寧。作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。

習近平強調，我和總統先生都贊同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，都同意雙方在各層級各領域要加強溝通對話。總統先生剛才又重申，美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。對於你的這些表態，我是十分重視的。

習近平指出，目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰。特別是美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。

習近平強調，中美過去和現在都有分歧，將來還會有分歧。關鍵是管控好分歧。一個穩定發展的中美關係，對雙方都是有利的。

▲▼烏克蘭軍隊。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊堅守戰場。（圖／路透）

雙方就當前烏克蘭局勢交換意見。

拜登介紹了美方的立場，表示願同中方溝通，防止事態升級。

習近平指出，烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的。中方歷來主張和平，反對戰爭，這是中國歷史文化傳統。我們向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本准則，堅持按照聯合國憲章辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。

習近平說，這些大的原則是中方處理烏克蘭危機的立足點。中方已經提出了關於烏克蘭人道主義局勢的六點倡議，願向烏克蘭和受影響的其他國家進一步提供人道主義援助。各方應該共同支持俄烏對話談判，談出結果、談出和平。美國和北約也應該同俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。

習近平強調，當前，世界各國已經十分困難了，既要應對新冠肺炎疫情，又要保經濟保民生。作為大國領導人，我們要考慮妥善解決全球熱點問題，更要考慮全球穩定和幾十億人民的生產生活。實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓。如果進一步升級，還會引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈等發生嚴重危機，使本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可輓回的損失。形勢越是複雜，越需要保持冷靜和理性。任何情況下都要拿出政治勇氣，為和平創造空間，為政治解決留有餘地。

▲▼中美關係。（圖／路透社）

▲「烏俄局勢」牽動中美關係。（圖／路透社）

習近平說中國有兩句老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還須系鈴人」。關鍵是當事方要展現政治意願，著眼當下，面向未來，找到妥善解決辦法，其他方面可以也應當為此創造條件。當務之急是繼續對話談判，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。長久之道在於大國相互尊重、摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。中國一直在為和平盡力，將繼續發揮建設性作用。

兩國元首認為，此次視頻通話是建設性的，責成兩國工作團隊及時跟進，採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展的軌道，為妥善解決烏克蘭危機作出各自的努力。

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