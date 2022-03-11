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蔣萬安逼保證不停電　蘇貞昌回擊：你祖父還說要反攻大陸

記者楊蕓／台北報導

立法院會11日進行施政總質詢，國民黨立委蔣萬安質詢時針對303大停電議題，要求行政院長蘇貞昌當場承諾未來不再發生大停電，頻頻逼迫下讓蘇貞昌當場動怒，嗆「你祖父說要反攻大陸，到現在也沒有」、「光承諾有什麼用？你們國民黨承諾多少？」批評蔣萬安只是為了選舉來立法院表演。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安指出，經濟部把303大停電問題歸咎於台電人員操作失誤、電網脆弱，但過去從2003到2016都不曾發生過全台大停電，民進黨政府上台以來，6年內就發生4次，質問「以前都沒有人為疏失，為何現在就發生4次」，蘇貞昌說，「停電確實不該，這跟政黨無關，這是第一線操作……。」

蔣萬安痛批，6年內發生4次大停電，就是跟政策有關 ，為何十幾年前不會有人為操作疏失，民進黨上台後就有，是政策方向出問題還是什麼原因？蘇貞昌沒有正面回應，頻說「委員一定要把它弄成政黨議題，就陷入意識形態」，他強調，政府沒有否認發生的時間點，確實也是民進黨執政，但委員說是因為政策、政黨因素，就陷入意識形態。

蔣萬安痛批，815大停電時，行政院、蔡總統都稱因電網系統脆弱，5年後的今天又發生大停電，又說是人為操作失誤，蔡總統又說電網脆弱，要重新規劃調整，但花了一千多億要更新電網，出了事情還是只有檢討報告、推給基層，結果都一事無成，政府難辭其咎。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌動怒嗆蔣萬安，「你祖父還說要反攻大陸，到現在還沒反攻」。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌反嗆，「不必把問題引導到政黨，這也不像你平常的風格，什麼都用意識形態，這樣講法不好，這不是針對問題解決。」

蔣萬安接著要求蘇貞昌「願不願意承諾，未來不會發生大停電？」、「王美花敢承諾至少一年不再停電，你敢不敢承諾？」蘇貞昌回應，很清楚303當天的電是足夠的，也不是用電尖峰，「沒有推卸，不必意識形態。」

「你毋敢啦！」蔣萬安痛斥，行政院長就是不敢承諾，蘇貞昌反嗆，「從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，這才是最不負責任的政府，你如果要講這種，我不會輸你，今天你為了選舉要來這裡表演是吧？為了你國民黨的承諾，台灣付出多少代價？從你老祖父的承諾，我還去當兩年兵！」

蔣萬安批蘇貞昌惱羞成怒，不知道講到什麼地方去，蘇貞昌馬上回「講到你祖父啦！我們政策沒有錯，往政策在走，當年留下來的種種攤子，我很重的在扛著，我很想解決問題，你只是在講敢不敢，你為選舉在這裡叫什麼，光承諾有什麼用？你們國民黨承諾多少？」

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