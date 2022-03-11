蘇貞昌拒承諾不停電　謝和弦嘆：給不出承諾「像我這種渣男」

▲蔣萬安11日質詢蘇貞昌時，與對方有段言詞交鋒。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會11日進行施政總質詢，國民黨立委蔣萬安質詢時針對303大停電議題，要求行政院長蘇貞昌當場承諾未來不再發生大停電，惹得蘇揆當場動怒開嗆「你祖父（指前總統蔣經國）說要反攻大陸，到現在也沒有」，引發熱議。對此，金曲歌手謝和弦透過臉書嘆息說，永遠給不出承諾就是像他一樣的渣男，「我的每一段戀情都像是一場藍綠惡鬥」。

蔣萬安今天在質詢時，頻頻逼問蘇貞昌「願不願意承諾，未來不會發生大停電？」、「王美花敢承諾至少1年不再停電，你敢不敢承諾？」蘇貞昌回應，很清楚303當天的電是足夠的，也不是用電尖峰，「沒有推卸，不必意識形態」。

但此語遭蔣萬安斥責說，「你毋敢啦！」行政院長就是不敢承諾；蘇貞昌聞言動怒反嗆，「從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，這才是最不負責任的政府，你如果要講這種，我不會輸你，今天你為了選舉要來這裡表演是吧？為了你國民黨的承諾，台灣付出多少代價？從你老祖父的承諾，我還去當兩年兵！」

對此，謝和弦透過臉書感慨說，看到蔣萬安跟蘇貞昌的今天的質詢吵架，吵什麼還真的不重要，但是突然有種似曾相似的感覺，「在愛情中永遠給不出承諾的，就是像我這種渣男，然後一天到晚要承諾的，都是像我前前X的恐怖情人居多，回頭看，我的每一段戀情，都像是一場藍綠惡鬥！哈們」，且不忘在文末用hashtag標註新歌「抱歉我是渣男」以及長期訴求「大麻合法化」。

▼謝和弦經常透過臉書針砭時事。（圖／翻攝自謝和弦臉書）