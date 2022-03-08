台灣被列俄羅斯「不友善國家」　外交部：經貿影響有限

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯政府7日公布「不友善國家及地區名單」，台灣也被列入該名單。外交部發言人歐江安8日在例行記者會答覆媒體提問表示，俄羅斯並非台灣工業物資主要進口國，且我國石油、天然氣採購來源多元，在經貿及能源方面對俄國依存度不高，影響有限，目前我國駐俄羅斯代表處運作正常。

據外交部掌握的訊息，目前有48個國家被俄國列入該名單，亞洲國家有日本、韓國、新加坡；其他包括：美國、加拿大、歐盟國家、英國、瑞士、澳洲、紐西蘭等國。

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

根據外交部情資顯示，俄國政府公布此措施主要在保障俄國在國際制裁下能維持金融穩定，並規定俄國中央及地方政府、企業及個人若有需對上述48個表列國家付款時，對債權人可改以盧布支付；另也規定俄國企業及個人如對表列國家的企業及個人履行合約，需先報請俄國政府相關單位核准。

歐江安表示，俄羅斯並非台灣工業物資主要進口國，且我國石油、天然氣採購來源多元，在經貿及能源方面對俄國依存度不高，影響有限。我國政府相關部會均密切關注相關情勢及全球經貿局勢變化，妥為評估並加強整體因應措施，確保重要物資的供應、物價以及金融市場的穩定，將俄烏對峙情勢對我國可能的負面影響降到最低。同時我國國安單位也提升對台海周邊軍事動態的各項監偵及預警作為，即時有效因應各種狀況，請國人無須憂慮。

歐江安強調，目前我國駐俄羅斯代表處運作正常，俄羅斯在台灣也設有代表機構；對相關情勢我方均持續密切注意，「對等」會是重要考量依據。