扯！北捷車頭燈「淘寶」買來的　維護包商省成本詐223萬元

記者劉昌松／台北報導

環安達科技公司負責人劉文寬，2013年間取得台北捷運的設備維護標案，其中包括捷運車頭燈泡耗材，劉為了節省成本，竟然指示員工上「淘寶」網站，向大陸廠商購買仿冒的指定廠牌燈泡，價格僅約代理商售價的1/3，並以切結書蒙混過關，藉此詐得223萬多元，台北地檢署8日依詐欺等罪起訴劉文寬。

▲包商上「淘寶」買盜版燈泡供應台北捷運車頭燈使用。（示意圖／翻攝台北捷運臉書）

起訴指出，台北捷運公司2013年6月間，辦理「高運量行控中心背投影監控(視)設備維護工作」工程或勞務採購之限制性招標，由環安達公司以606萬9000元得標，根據雙方簽約內容，維護工作中投影燈炮模組，限用比利時商BARCO公司的原廠材料。

劉文寬向BARCO在台代理商詢價，燈泡模組每組2萬6000元，再自行上網詢問，原廠售價每組約為8988元至1萬1984元，劉覺得成本太高，為免虧損，要求環安達員工上網找其他貨源，果然在淘寶找到賣家「海南西島科技有限公司」有在出貨，劉文寬先買了4組測試通過北捷查驗後，大批買進63組，平均每組成本僅6182元。

全案直到2014年2月間，環安達因另外承包內政部戶役政系統疑爆弊端，台北市府展開稽核時，劉文寬拿不出原廠證明，再找大陸賣家提供切結書蒙混，組竟劉文寬在這件606萬元的捷運標案中，靠淘寶燈泡詐得223萬9580元，被檢察官依偽造文書、詐欺取財等罪起訴，並請求法院宣告沒收不法所得。

除劉文寬外，當時北捷公司資訊處長趙孟成等4名員工，以及劉文寬2名部屬，各被調查局依《貪污治罪條例》圖利等罪嫌移送，但檢察官認為，當初雙方簽約時，就沒有明定要求業者提供原廠證明，雖然驗收可能有疏失，不代表他們有放水圖利犯意，無事證顯示他們有違法放水，因此處分6人都不起訴。