台灣人愛說「QQ」啥意思　老外滿頭問號！答錯痛失百萬獎金

▲台灣人形容「食物QQ」是什麼意思？難倒外國人 。（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣人若要表達食物有嚼勁，常習慣用「Q」來形容。對此，就有歐美益智節目出了一道題目：台灣人形容食物QQ是什麼意思？結果外國人大答錯痛失百萬獎金，消息曝光後，掀起台灣網友熱烈討論。

網紅「馬丁垃圾話」近日在臉書分享一段趣事，他表示朋友提到歐洲有一檔百萬大富翁節目，節目中有一道考題是問參賽者「在台灣，人們會形容食物QQ的，請問是什麼意思？」結果挑戰者整個大答錯，痛失百萬獎金。

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馬丁驚訝表示，「哈哈哈哈哈哈哈只能說怎麼會這樣？」QQ對台灣人而言就是無需解釋，一出生就內建在腦袋中啊！誰知道遠在世界的某端，會有人因為這個題目錯失百萬獎金。

▲歐美百萬大富翁節目題目，台灣人形容「食物QQ」是什麼意思？難倒外國人。（圖／翻攝馬丁垃圾話臉書）

馬丁還回憶起一段往事，表示曾有一位美國人好其詢問「你們台灣人常常說東西吃起來QQ的到底是什麼意思？」結果一時間讓他不知如何回應，只好用英文回答：我不知怎麼解釋，就是吃起來QQ的，「這才發現真的只有台灣人才會說QQ，真是神奇」。

馬丁表示，之後仍試圖用珍珠奶茶的珍珠向美國人比喻Q的意思「Like chewy（有嚼勁）」，結果連美國人都覺得形容得不夠到位，讓他忍不住直呼「QQ才是王道無需解釋！」

貼文曝光後，引起許多網友熱烈討論「不覺得QQ很象形文字嗎，就QQ呀」、「我認真覺得出題的應該也不知道什麼意思！幫答題的QQ」、「因為QQ拿不到百萬獎金真的好QQ，幫QQ」、「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 也好難翻譯」、「就QQ的啊，要解釋什麼啦」。

其中，也有不少內行網友解釋「Q嗲嗲」是台語詞語，形容食物有彈性、有韌性，不過「(食丘)」字國語辭典難以查到，電腦也缺少此字，所以直接使用英文字母Q代替，「形容食物Q其實是台語的用法，用華語解釋很難貼切」、「QQ的是台語來著，基本上有嚼勁已經是很接近的形容，但還要富有彈性，像是彈簧一般的回饋感」、「源自閩南語(食丘)嗲嗲（khiū-teh-teh），表示食物很有彈性」。