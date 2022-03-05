美國空軍派出B-52轟炸機　飛越北約東側「鄰近烏克蘭」

▲美國空軍B-52戰略轟炸機2月飛抵英國費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰事迄今尚未停歇。美國4日派出多架B-52戰略轟炸機飛越北約東側，與德國、羅馬尼亞軍隊進行軍事演習。羅馬尼亞是北約東側國家之一，領空與烏克蘭相鄰。

CNN引述美國空軍一份聲明指出，美國空軍的B-52戰略轟炸機自英國費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）起飛，進行近距離空中支援和綜合任務訓練。B-52轟炸機隨後飛往羅馬尼亞，執行轟炸機特遣隊（BTF）任務其中一個環節，進行更多近距離空中支援訓練。

報導指，B-52轟炸機飛越羅馬尼亞領空，正好是北約國家東側邊緣，鄰近烏克蘭領空，而俄羅斯空軍正試圖拿下烏克蘭制空權。

美國駐歐洲空軍、非洲空軍和北約盟軍空軍司令部司令哈里吉安（Jeff Harrigian）表示，轟炸機特遣隊任務提供與盟友合作夥伴進行整合培訓的關鍵機會，尤其在眼前這困難的時刻，聯合訓練可確保北約防禦力量維持在無可匹敵的狀態。

►「歐洲最大核電廠」才被占領 美國：俄軍朝烏第2大核設施接近中

►蘿莉也上陣！12歲妹成普丁大內宣機器 調教「娃娃兵」舉AK47殺敵

►烏克蘭父子遭俄坦克轟炸！爸炸斷腿慘死「兒崩潰拖屍」 心碎影片曝

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》