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蘿莉也上陣！12歲妹成普丁大內宣機器　調教「娃娃兵」舉AK47殺敵

▲▼ 俄羅斯女童上電視宣傳政府說法、軍校學習用槍。（圖／翻攝自俄新社）

▲ 俄羅斯女童在電視上宣傳政府說法、上軍校學習用槍。（圖／翻攝自YouTube、俄新社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，總統普丁強人手段震驚全球，除了對外強勢動武，大內宣也無所不用其極，甚至出動年僅12歲的少女，利用她們清純的形象傳達政府想法。且除了宣傳戰以外，普丁早就開設軍校招收年幼女孩，訓練她們使用步槍及手榴彈，將她們調教成「娃娃兵」上陣。

▲▼ 俄羅斯女童上電視宣傳政府說法、軍校學習用槍。（圖／翻攝自俄新社）

▲ 蘇菲亞和二名男主持人一起上節目。（圖／翻攝自YouTube）

《每日郵報》報導，俄羅斯教育部上月24日公開一段由童星拍攝的30分鐘影片，向兒童傳達「俄國侵烏」是假消息。影片中可見，12歲歌唱神童蘇菲亞（Sofia Khomenko）穿著淺藍色上衣，一頭金髮也綁上淺藍色絲帶，紮起二條辮子，相當清純可愛，對著鏡頭前和她年齡相仿的兒童觀眾說道，「我們要來上一堂有關世界和平的課」。

蘇菲亞和另外二名男性主持人一起宣傳所謂烏克蘭事件的背後真相，宣稱俄軍進入烏克蘭是為保護在烏國的俄國人，以防人民受到新納粹主義威脅。其中一名男主持人波倫楚科夫（Denis Polunchukov）也指出，網路上流傳許多有關這場戰爭的畫面根本是過去其他戰爭的影片。

▲▼ 俄羅斯女童上電視宣傳政府說法、軍校學習用槍。（圖／翻攝自俄新社）

▲▼ 俄羅斯女童上軍校學習用槍。（圖／翻攝自俄新社）

▲▼ 俄羅斯女童上電視宣傳政府說法、軍校學習用槍。（圖／翻攝自俄新社）

事實上，俄國年輕女孩除了成為國家宣傳機器，普丁早在2016年就成立「青年軍」組織，招收年輕男女從軍報國，不過其中許多人的年齡根本不到青少年，因為孩童最早8歲就可入伍，政府也開設專門招收女孩的特殊軍校。

這些軍校裡年幼的女孩們頭髮都綁上白色蝴蝶結，早上7點開始晨練，晚上得自己燙隔天要穿的軍裝，每天學習如何使用馬可洛夫手槍、AK47步槍和手榴彈，還有縫紉、烹飪、唱歌、繪畫、擊劍、跳舞課程，以及急救、自衛、外語及打擊恐怖份子的訓練，禁止化妝及使用手機。一名12歲學員受訪時表示，「我夢想進入特工部門，喜歡機關槍，希望對祖國有所貢獻。」

外界普遍認為，俄國此次入侵行動也將這群「青年軍」送上戰場，不過目前無法證實。

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