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烏克蘭核電廠人員超勇猛！槍口下警告俄軍「勿攻擊」　淡定影片曝

▲▼烏克蘭當局在推特公開一段影片，顯示扎波羅熱核電廠的內部狀態。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭當局在推特公開一段影片，顯示扎波羅熱核電廠的內部狀態。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭持續至今已進入第10天，位於烏克蘭境內、號稱全歐洲最大的核電廠「扎波羅熱」（Zaporizhzhia）慘遭俄羅斯軍方轟炸攻占，然而烏克蘭官方今（5）日釋出影片，透露出核電廠內部近況，其中內部工作人員即便面臨俄軍侵襲，依舊不疾不徐淡定上班，同時開著大聲公向俄軍表示，呼籲停止對核電廠的攻擊。

根據《CNN》報導，俄軍3日晚間成功攻占烏克蘭境內歐洲最大的核電廠「扎波羅熱」，而烏克蘭戰略溝通中心（Center for Strategic Communication of Ukraine）透過推特等官方社群上傳一段影片，內容為核電廠內部工作人員面臨來犯俄軍時的影片。

只見工作人員拿起大聲公向俄軍表示，「停止射擊核危險設施，你已嚴重威脅全球安全」、「扎波羅熱核電廠重要部門的工作恐怕因此受擾，我們無法恢復它」、「你們正在危急整個世界的安全，請停止向核危險設施射擊」。

▼核電廠工作人拿大聲公警告俄軍，切勿攻擊核電廠。

▲▼俄軍攻擊、占領烏克蘭扎波羅熱核電廠。（圖／路透社）

▲俄軍攻擊、占領烏克蘭扎波羅熱核電廠。（圖／路透社）

報導指出，在當地時間4日上午的一份聲明中，烏克蘭國家核能管理檢查局（SNRI）證實位於該國東南部的扎波羅熱核電廠已遭俄軍占領，官員表示目前仍與核電廠內管理部門維持聯繫，同時核電廠內6個反應爐完好無損，不過1號反應爐的附屬建築物卻受損；聲明稱，其餘4個機組正在進行冷卻，而另外1個機組仍維持正常供電。

烏克蘭國營核能公司Energoatom的負責人柯丁（Petro Kotin）形容，目前核電廠之所以能繼續維持運作，完全是靠著工作人員冒著生命風險、在俄軍槍桿子的威脅下才能持續進行，而俄軍進入核電廠後已完全控制核電廠的工作人員與營運。

柯丁警告，儘管目前核反應爐是安全的狀態，不過若俄軍進一步襲擊、砲轟，恐怕將導致致命性的災難發生。

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