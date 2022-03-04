加深台美貿易　蓬佩奧訪台動機曝「一直都想來」

▲美國前國務卿蓬佩奧記者會。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧訪台時機和目的掀起外界議論，蓬佩奧4日解釋，其實他一直都想來台灣，但受限於美國的許多外交限制，即使這些限制其實不合理，因為「台灣實質上是個主權國家」，強調訪台的目的，是因為台灣民主自由的價值與美國熱愛的價值相同、台美頻繁的貿易，也讓他想親自感謝台灣人民。

針對為什麼選在這個時機點訪台，而不是更早以前？蓬佩奧說，當初會決定解除台灣外交的限制，就是因為台灣做為主權國家的事實存在，所以台灣跟其他國家就該一視同仁，這之前一層一層的、奇怪的限制，其實都只是要安撫北京當局，「這樣做其實不合理，但我們不可能一念之間轉了，很多的規定就可以直接消散」。

蓬佩奧表示，要改變一個政策其實要經過很多繁文縟節跟關卡，「加上我們美國內部的政治，很多事情都要面面俱到、透明公開」，因此才沒有在更早前就訪台。

至於為什麼想來台灣、來台的目的又是什麼？蓬佩奧表示，「其實想來很久了」，但疫情讓旅行更加困難，想來台灣則是因為台灣人所熱愛的價值，包括民主、言論自由，與政府意見不合時還可以上街抗議，「這也是美國所熱愛的價值」。

另一方面，蓬佩奧也強調，這次訪台也是要特別感謝台灣的人民，因為台灣人在他擔任國務卿的任內、或是更久以前，在他擔任國會議員、中情局幹部時，台灣都一直是美國的好夥伴，「從政這麼久以來，我也一直都親眼見證台美貿易升溫跟加深」，這也是他特別想要感謝台灣的地方。