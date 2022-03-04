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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「習近平破壞西方民主」　蓬佩奧籲台做好準備就能有效嚇阻

記者蘇晏男／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4天3夜訪台行正逢烏俄戰爭，對於怎麼描述台灣與烏克蘭的連結性，蓬佩奧4日下午表示，烏俄戰爭發生的一切中國國家主席習近平都看在眼裡，但台灣要有信心，了解自己在全世界有許多朋友；面對獨裁政權的野心，只要充足準備就能夠有效嚇阻。蓬佩奧也指，習近平基本上也用他的力量，破壞西方民主。

蓬佩奧4日下午在記者會上表示，我們都看到獨裁、強權欺負周邊的國家，俄羅斯就是現在很好的例子，但同時也看到烏克蘭人起身捍衛國家，甚至俄國民眾也不見得認同普丁的所作所為，這些習近平都看在眼裡，觀察著俄羅斯接下來的動態，而這段時間台灣也要有信心，了解自己在全世界有許多朋友。

蓬佩奧指出，俄羅斯發動的攻勢已摧毀許多烏克蘭民生經濟，做什麼已為時已晚，但位處東亞、太平洋地區的國家都可以做好準備，能夠進一步了解獨裁政權對於外界的野心有多少，只要充足準備就能夠有效嚇阻。

蓬佩奧也提醒，習近平除軍事力量外，還有經濟、外交、情報等力量，這些都是美台有目共賭的；以美國為例，美國都切身知道中國如何竊取美方智慧財產，習近平基本上也用他的力量，破壞西方民主。

▼美國前國務卿蓬佩奧。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／記者林敬旻攝）

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