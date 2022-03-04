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減重靠「台灣鳳梨」　賴清德宴請蓬佩奧「鳳梨乾、鳳梨酥端上桌」

▲▼賴清德3日設宴款待蓬佩奧，且甜點是鳳梨乾、鳳梨酥。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德3日設宴款待蓬佩奧，且甜點是鳳梨乾、鳳梨酥。（圖／翻攝自Facebook／賴清德，下同）

記者陳家祥／台北報導

烏克蘭情勢危急之際，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）特別來台展開4天訪問，由於蓬佩奧對於台灣名產鳳梨乾情有獨鍾，3日行政院長蘇貞昌接見他時，也不忘準備美味的果乾給他想用；晚間輪到副總統賴清德設宴招待時，鳳梨乾也再度現身餐桌，讓蓬佩奧大飽口福。

賴清德表示，有朋自遠方來，當然用美食宴之！3日代表蔡英文總統在圓山飯店，與張忠謀、張淑芬夫婦、殷琪董事長、羅致政委員、吳釗燮部長，一同對美國前國務卿蓬佩奧台灣行，表達誠摯歡迎之意。

賴清德說，他特別準備蓬佩奧思念的鳳梨乾和佳餚迎賓，這是台灣人的好客，也是對這位敢言、真誠的國際友人，發自內心的感佩及歡迎。

賴清德表示，西點軍校出身的蓬佩奧，過去曾大力推動台美兩國在國防安全、民主人權、經貿、科技及教育等領域的合作，不只撤銷台美來往限制，也對強化台灣安全、建立雙邊機制提供實質幫助。

賴清德說，台美都共享民主自由對人權的普世價值，期盼與理念相同、價值相近的國際友人，能有更頻繁、密切的長期合作，讓彼此友誼更加深厚，也希望蓬佩奧賢伉儷以及同行余茂春先生、李察森先生，此行順利愉快、圓滿成功。

▲▼賴清德3日設宴款待蓬佩奧，且甜點是鳳梨乾、鳳梨酥。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

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