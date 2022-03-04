蓬佩奧：中國若經濟援助俄羅斯　很可能成為下個被制裁對象

▲美國前國務卿蓬佩奧記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月4日和中國國家主席習近平發表5千字的聯合聲明，反對北約（NATO）東擴，並宣稱中俄將建立真正「民主」的全球新秩序。美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日下午表示，對獨裁者來說，民主的生活方式就是在阻撓他們，因此民主國家必須宣誓：支持自由、人民尊嚴的決心是永久的，並稱若是中國執意經濟援助俄羅斯，其很可能成為下個被經濟制裁的對象。

對於烏克蘭議題，蓬佩奧今天下午在媒體聯訪記者會表示，自去年秋季就從俄軍部署看出一些跡象，相信習近平也知道的，而習近平對俄羅斯提出口頭上的支持，例如在奧運期間說過「中俄之間的合作沒有任何限制」。

蓬佩奧直指，中國在聯合國大會針對譴責俄羅斯侵略烏克蘭一案投下棄權票，等於沒有盡到聯合國安理會成員「保護其他主權國家不被另一個主權國家侵犯」的義務。

「其實習近平看待台灣也是這樣的，當台灣人每天都過著自由自在的生活的時候，習近平對此也不樂見」，蓬佩奧說，習近平看著普丁的軍隊侵犯烏克蘭，對獨裁者來說，民主的生活方式就是在阻撓獨裁者的所作所為。

蓬佩奧回顧歷史說，過去美國政府在與中國交往過程中，就是希望讓中國變得更加有錢，也許中國也會因此更加自由，「當初的想法也只對了一半」，另一半就是中國的確變得非常有錢，但是民主、自由都沒有，此時台灣和美國必須向這些獨裁者宣示：所有支持自由、人民尊嚴的國家所能展現的決心是永久的。

蓬佩奧表示，俄羅斯和中國的軍事合作行之有年，只是俄羅斯的經濟規模相對比中國小，但俄羅斯擁有比較強的工程能力，所以中俄軍事合作主要是由俄方提供中方軍事系統、科技等，這次全球限制俄羅斯的經濟，主要是針對其對外貿易能力、金流、物流等，尤其是俄羅斯的金融交易能力，「求援的對象似乎只剩中國了」。

蓬佩奧說，習近平相當有可能向俄羅斯提供經濟援助，希望習近平能看出來，向俄羅斯提供經濟援助並不是正道，基本上從他擔任國務卿任內4年看得很清楚，只要西方國家經濟制裁俄羅斯這樣的國家，對它的交易其實是更難的，如果習近平執意要進行交易，很可能下個被制裁的對象就是中國的銀行及金融體系了。