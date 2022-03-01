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青農回鄉、名店不敵疫情、超殺美食優惠！網購詐騙陷阱多　LINE加入防詐達人一秒破解

▲▼一頁式購物網站,詐騙,防詐達人,網購詐騙。（圖／翻攝自影片）

▲網購詐騙層出不窮，「防詐達人」一秒破解可疑連結，讓你遠離詐騙。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／廣編特企

網路購物超方便，隨時手機拿起來滑幾下就可以下單，隨著現代人使用社群媒體的習慣，加上網購越來越容易，詐騙事件更是猖獗，FB廣告及臉書社團中的購物詐騙更是防不勝防，尤其是近期出現大量「一頁式購物網站」，點開頁面之後下單方式超輕鬆，可以選擇超取或宅配，而貨到付款也讓消費者降低戒心，容易因此誤入陷阱。但現在有一個好幫手可以做你的後盾！快在LINE上加入「防詐達人」，下單前把網頁連結丟到聊天室，馬上就可以知道這個網購頁面到底值不值得信任，在資訊爆炸時代除了提高警覺，擁有可靠的隊友更是遠離詐騙的關鍵。

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▲▼一頁式購物網站,詐騙,防詐達人,網購詐騙。（圖／翻攝自影片）

▲▼一頁式購物網站,詐騙,防詐達人,網購詐騙。（圖／翻攝自影片）

你是不是也經常在滑臉書的時候被看起來超美味的零食吸引呢？照片拍得垂涎欲滴，光看就忍不住想揪團下單，但可千萬不要太衝動！再決定購買之前先注意觀察網頁資訊，是否使用簡體字或非台灣使用習慣的用語？是否使用「限時限量」或「不合理的低價」來吸引消費者？除此之外，也要注意是否有提供實體店面資訊、聯絡電話和標明出貨地點，切勿因一時疏忽購入國外走私品或帶有非洲豬瘟病毒的食品。

前陣子經常出現在臉書上的「悲情行銷」一頁式網站詐騙層出不窮，強調「疫情衝擊」、「老農」、「青農回鄉」⋯⋯等，卻沒有提供詳細產品資訊，或查詢不到相關店家，下單後才發現產品與自己想像不符，甚至可能是來路不明的農產品，不只買到一肚子氣，更造成金錢上的損失，防檢局也提醒消費者，如果收到來路不明的動植物產品，記得要與防檢局聯繫。

▲▼一頁式購物網站,詐騙,防詐達人,網購詐騙。（圖／翻攝自影片）

▲▼一頁式購物網站,詐騙,防詐達人,網購詐騙。（圖／翻攝自影片）

▲▼一頁式購物網站,詐騙,防詐達人,網購詐騙。（圖／翻攝自影片）

仿冒知名店家也是網路詐騙手法之一，看到排隊名店祭出特價優惠，網路下單享超殺優惠或是買一送一，帶著「支持台灣店家」的心情買一波，甚至還會把身邊的親友通通找來團購，但很有可能就讓你掉入詐騙陷阱，對於這類型的資訊，建議消費者直接去電向店家求證，以免被當成冤大頭。

▲▼一頁式購物網站,詐騙,防詐達人,網購詐騙。（圖／翻攝自影片）

▲▼一頁式購物網站,詐騙,防詐達人,網購詐騙。（圖／翻攝自影片）

▲▼一頁式購物網站,詐騙,防詐達人,網購詐騙。（圖／翻攝自影片）

但購物詐騙千變萬化，就算提高警覺也難免有失誤，想早早識破陷阱，現在就在LINE上加入「防詐達人」！防詐達人與多個政府機關合作，針對網路不實資訊如：一頁式網購、社群購物廣告、可疑購物網站等提供查證服務，只要把可疑連結丟入聊天室，馬上就可以知道這是不是詐騙。

▲▼一頁式購物網站,詐騙,防詐達人,網購詐騙。（圖／翻攝自影片）

想要遠離網路詐騙，防詐三招先學起來！看清網頁資訊、撥電話詢問店家、LINE加入防詐達人，網購時代詐騙手法多變，提高警覺、即時查證，才能買東西買得更安心，別因為急著搶優惠、跟團+1而得不償失。

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一頁式購物網站詐騙防詐達人網購詐騙

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