　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

俄烏戰事黃金飆漲秒成詐騙梗　大叔戀上櫻花妹捧30萬衝銀行

▲▼台中一名男子聽信正妹女網友，捧著30萬元投資黃金，差點被騙。（圖／民眾提供）

▲▼台中一名男子聽信正妹女網友，捧著30萬元投資黃金，差點被騙。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市63歲的張姓男子日前在臉書上認識一名女網友，2人相談甚歡，每天噓寒問暖，女子後來表示她是日本金融科系畢業，最近俄羅斯和烏克蘭戰爭打得火熱，連帶國際黃金飆漲，她投資黃金大賺，熱心詢問有無興趣？被愛沖昏頭的張男二話不說，抱著30萬元現金到銀行匯款，行員和警員發現該匯款帳戶是個人，而不是公司帳戶，明顯詐騙，張這才恍然大悟，感謝及時提醒保住老本。

▲▼台中一名男子聽信正妹女網友，捧著30萬元投資黃金，差點被騙。（圖／民眾提供）

台中市警察局大甲分局義里派出所警員呂孟芯、陳坤男，日前接獲銀行報案，到場發現張男抱著30萬元，要匯款給一名陌生的個人帳戶，要投資黃金，警員一看就說，這是個假投資真詐騙的明顯案例。

▲▼台中一名男子聽信正妹女網友，捧著30萬元投資黃金，差點被騙。（圖／民眾提供）

原來，張男在臉書認識一名女子，雙方便加LINE聊天，女子天天噓寒問暖，相談甚歡，某天，女子表示她是日本金融科系畢業，先前投資股票失利，目前趁國際黃金飆漲轉投資黃金，獲利頗豐，邀請一起投資黃金，女子先引導張男到不明網站註冊帳號，之後再誘導到銀行匯款1萬元美金至其指定帳戶，張男聞訊不疑有他，拿著現金臨櫃匯款。

員警及行員一直提醒張姓男子，該匯款帳戶為個人帳戶，非屬公司帳戶，如果是投資用途，不該是個人戶，這就是詐騙集團慣用手法，張男這才恍然大悟，感嘆退休老本差點就一毛不剩，更警惕自己不該輕信陌生投資訊息，張男對銀行行員及員警極力攔阻深表感謝之意。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
6科大滿貫！　明道學霸超狂拿90級分
快訊／中職賽程出爐！　新增新竹、台東比賽
2年沒上樓　三重屋主整理驚見「女乾屍」
iPhone 14系列售價曝光　最高階機型逼近4萬台幣
快訊／拜登特使團專機16:14抵台！　明見蔡英文、邱國正
快訊／桃園22處足跡公布　蝦皮店到店、全聯、多間餐廳
LIVE／拜登「5巨頭」特使團今來台　降落松機
快訊／小三持菜刀「巷口伏擊」！　已婚男胸口被砍送醫不治
烏俄第二次談判「可能明天舉行」　地點改在波蘭白俄邊界
北市今＋1！　內湖女2/18發病曾咳嗽、喉嚨痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2寶媽羞喊胃痛…水電工小王回：我沒那麼深　人夫查定位炸綠光

2年沒上樓了…三重屋主趁連假整理套房　驚見「女乾屍」嚇壞

獨／美容教母診所內昏迷70天離世　獨子再控密醫「變造病歷」

3頭黃牛翻山越嶺3公里路邊吃草　飼主火速趕到：找了一天一夜

開心帶女友見父母卻不被祝福　他竟砸爛超商再爆打女店員出氣

小三持菜刀「巷口伏擊」　已婚男胸口被砍送醫不治！她自殘獲救

快訊／嘉義東石爆竹工廠驚傳爆炸！　1員工灼傷送醫

開車逛西門町違停遭盤查　男死不願亮證件...被兩個地檢署通緝

40歲竹科男想脫單被騙1100萬 　黑幫惡徒扮正妹狠詐50人變富翁

快訊／涉弊80萬交保！檢二度大動作「羈押不了林姿妙」　今提抗告

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

2寶媽羞喊胃痛…水電工小王回：我沒那麼深　人夫查定位炸綠光

2年沒上樓了…三重屋主趁連假整理套房　驚見「女乾屍」嚇壞

獨／美容教母診所內昏迷70天離世　獨子再控密醫「變造病歷」

3頭黃牛翻山越嶺3公里路邊吃草　飼主火速趕到：找了一天一夜

開心帶女友見父母卻不被祝福　他竟砸爛超商再爆打女店員出氣

小三持菜刀「巷口伏擊」　已婚男胸口被砍送醫不治！她自殘獲救

快訊／嘉義東石爆竹工廠驚傳爆炸！　1員工灼傷送醫

開車逛西門町違停遭盤查　男死不願亮證件...被兩個地檢署通緝

40歲竹科男想脫單被騙1100萬 　黑幫惡徒扮正妹狠詐50人變富翁

快訊／涉弊80萬交保！檢二度大動作「羈押不了林姿妙」　今提抗告

李英愛看到烏克蘭兒童喪命哭了　捐韓幣1億：深刻感受戰爭的殘酷

拜登重量級訪團抵台　陸：派任何人來「都是徒勞」

小S被老公「戳到痛處」氣哭！　揭夫妻真實互動狂吼：誰不知道啊

俄花滑獎牌庫恐沒了！ISU加入聲援烏克蘭　即日起禁俄、白俄參賽

俄羅斯進攻基輔最後倒數！俄駐軍從40提升至75% 　條件滿足就南下

放下武器就愛愛！辣妹肉體誘惑俄羅斯兵　自願「獻身」救戰爭

拜登訪問團抵台下機先消毒！吳釗燮親接機　擊肘、揮手互動熱絡

灰熊莫蘭特超狂52分還不夠　0.4秒逆天壓哨球封神之作

港急診室「屍疊屍」護士淚崩　他嘆「沒想過這麼嚴重」：心都碎了

烏克蘭2志工守500毛孩「身後爆炸聲狂響」　狗狗嚇到打架嗚咽

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

社會熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

BMW猛撞8車　26歲男丟包女友

三立老總派人到南非見一幕傻眼　決定告辣媽主播

即／北市文山區情侶兇殺案

越南女移工日賺30萬！變密醫爽數鈔票直播整形手術

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

辣媽主播海削三立老總1.5億手法曝

林森北海量酒店妹突斷片　慘淪3P女主怒開吉

向妻訴經濟壓力大　新北包商16樓墜亡

即／蘆洲貨車撞2機車　外送員撞飛慘死

辣媽主播海削1.5億一句話露餡　南非關鍵議員曝光

男女刑警辦館長槍擊案竟上床　代價出爐

男坐路中間　休旅車直接撞上慘死

更多熱門

相關新聞

黃金買氣續衝！金價有望上看2000美元　專家曝1條件

黃金買氣續衝！金價有望上看2000美元　專家曝1條件

黃金在避險中扮演要角，由於很多民眾習慣購買飾金，讓銀樓因俄烏開戰掀起「避險潮」，雖然今（1）日黃金牌價（每錢約新台幣6,620元）和上週6,640元相比稍顯下滑，但仍有一堆消費者蠢蠢欲動「準備賣出」。台北市金銀珠寶商業公會副理事長石文信接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，上午已接了8組，買氣則是持續增加。

盜刷集團騙外送全台犯案　3步驟自保

盜刷集團騙外送全台犯案　3步驟自保

瘋狂下單「送奶粉到火災空屋」　外送員起疑報警

瘋狂下單「送奶粉到火災空屋」　外送員起疑報警

被逼出櫃走過低潮！江俊翰現身高雄「日搬百包飼料」助浪浪

被逼出櫃走過低潮！江俊翰現身高雄「日搬百包飼料」助浪浪

「拋金潮」將至！銀樓金價上看每錢7000元　業者曝：有人準備逢高賣

「拋金潮」將至！銀樓金價上看每錢7000元　業者曝：有人準備逢高賣

關鍵字：

俄烏戰事黃金詐騙義里所

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

莉婭認了小三上位成正宮！

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

陸外交部：台灣不關日本的事

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面