俄烏戰事黃金飆漲秒成詐騙梗　大叔戀上櫻花妹捧30萬衝銀行

▲▼台中一名男子聽信正妹女網友，捧著30萬元投資黃金，差點被騙。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市63歲的張姓男子日前在臉書上認識一名女網友，2人相談甚歡，每天噓寒問暖，女子後來表示她是日本金融科系畢業，最近俄羅斯和烏克蘭戰爭打得火熱，連帶國際黃金飆漲，她投資黃金大賺，熱心詢問有無興趣？被愛沖昏頭的張男二話不說，抱著30萬元現金到銀行匯款，行員和警員發現該匯款帳戶是個人，而不是公司帳戶，明顯詐騙，張這才恍然大悟，感謝及時提醒保住老本。

台中市警察局大甲分局義里派出所警員呂孟芯、陳坤男，日前接獲銀行報案，到場發現張男抱著30萬元，要匯款給一名陌生的個人帳戶，要投資黃金，警員一看就說，這是個假投資真詐騙的明顯案例。

原來，張男在臉書認識一名女子，雙方便加LINE聊天，女子天天噓寒問暖，相談甚歡，某天，女子表示她是日本金融科系畢業，先前投資股票失利，目前趁國際黃金飆漲轉投資黃金，獲利頗豐，邀請一起投資黃金，女子先引導張男到不明網站註冊帳號，之後再誘導到銀行匯款1萬元美金至其指定帳戶，張男聞訊不疑有他，拿著現金臨櫃匯款。

員警及行員一直提醒張姓男子，該匯款帳戶為個人帳戶，非屬公司帳戶，如果是投資用途，不該是個人戶，這就是詐騙集團慣用手法，張男這才恍然大悟，感嘆退休老本差點就一毛不剩，更警惕自己不該輕信陌生投資訊息，張男對銀行行員及員警極力攔阻深表感謝之意。