「比特幣獲利」女欲匯141萬　郵局機警攔下...先前已轉帳百萬

記者／陳洋報導

儘管政府一再宣導小心詐騙，但仍有民眾受騙上當，澎湖一名女子跑到郵局要匯141萬，郵局詢問後發現有異狀，馬上通報警方，經說明後，民眾才知道自己上當了。離的是，女子先前已經匯過三次款，給了對方約一百萬元。

▲澎湖的中正路郵局日前有民眾臨櫃辦理匯款，金額達到141萬。（圖／澎湖縣警察局提供）

郵局表示，這名女子對於郵局的詢問十分不耐煩，很堅持先前的投資有獲利，所以不是詐騙，但郵局方面反問，獲利到手了嗎？對方又說已經匯過一次20幾萬、一次30幾萬的款項過去，手機上有呈現獲利數字，所以要繼續加碼，這讓他們更斷定是詐騙無誤，既然對方勸不聽，只好請警方來解釋。

警方表示，經民眾提供帳戶，查詢之下得知該帳戶是警示帳戶，馬上向民眾說明，最後才讓民眾相信自己被騙了。警方更發現，女子先前已三度匯款給對方，總金額將近一百萬元。

警方說，澎湖的詐騙案件，大多以款項未繳，即將被約談的方式，騙取民眾小額匯款，受騙者大多是年輕人。

▲警察局局長陳宗能為表揚其善行義舉，特別前往頒發獎狀及禮券。（圖／澎湖縣警察局提供）

根據澎湖縣警局統計，從去年到現在，已成功攔阻詐騙案83件，攔阻金額2175萬元，其中中正路郵局就有9件，攔阻金額達600萬元，是澎湖金融機構裡攔阻金額最高者，所以警察局長陳宗能特別頒發獎狀及禮券給郵局，希望透過和金融機構的合作，能繼續攔阻更多的詐騙案件發生。