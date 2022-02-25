板橋警聯手銀行員攔阻詐騙597萬　分局長許芳毅親赴頒獎座表揚

▲板橋警聯手銀行員攔阻詐騙597萬，分局長許芳毅（左2）親赴頒獎座表揚。（圖／新北市板橋警分局提供，下同）

突發中心／新北報導

詐騙橫行！新北市政府板橋警分局與金融機構於年關前積極防制詐騙，自2021年12月至2022年1月止成功攔阻7起詐騙案，款項總共597餘萬元，保住民眾辛苦錢、畢生積蓄，甚至是救命錢。分局長許芳毅親自前往頒獎座表揚，感謝金融機構與警方聯防通報發揮成效，成功遏止民眾損失。

新北市長侯友宜格外重視金融機構攔阻案件，凡攔阻成功警方皆提報警察局於治安會報上，由市長親自頒發獎牌及禮券表達慰問之意，15日治安會報頒獎時，有5間銀行行員上台領取慰問品。

▲板橋分局長許芳毅（左2）親自前往拜訪金融機構，表揚攔阻有功人員。

另有2間金融機構行員因事務繁忙無法前往領獎，分局長許芳毅為轉達侯市長及警察局長黃宗仁感謝慰問之意，於22日親自前往拜訪金融機構，表揚攔阻有功人員，感謝各位行員的熱心機警，順利在第一時間成功攔阻民眾被騙匯款。

板橋警分局長許芳毅呼籲，網路購物解除分期付款詐騙、假投資詐騙、假貸款騙取帳戶等詐騙手法不斷重複發生，民眾應多加留意提高警覺，勿輕信網友或網路廣告連結至不明網站平台進行投資，如疑似遭詐騙請立即撥打110、165詢問，或至就近派出所尋求協助。

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