　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

板橋警聯手銀行員攔阻詐騙597萬　分局長許芳毅親赴頒獎座表揚

▲警聯手銀行員攔阻詐騙597萬 分局長親赴頒獎座表揚。（圖／新北市板橋警分局提供）

▲板橋警聯手銀行員攔阻詐騙597萬，分局長許芳毅（左2）親赴頒獎座表揚。（圖／新北市板橋警分局提供，下同）

突發中心／新北報導

詐騙橫行！新北市政府板橋警分局與金融機構於年關前積極防制詐騙，自2021年12月至2022年1月止成功攔阻7起詐騙案，款項總共597餘萬元，保住民眾辛苦錢、畢生積蓄，甚至是救命錢。分局長許芳毅親自前往頒獎座表揚，感謝金融機構與警方聯防通報發揮成效，成功遏止民眾損失。

新北市長侯友宜格外重視金融機構攔阻案件，凡攔阻成功警方皆提報警察局於治安會報上，由市長親自頒發獎牌及禮券表達慰問之意，15日治安會報頒獎時，有5間銀行行員上台領取慰問品。

▲警聯手銀行員攔阻詐騙597萬 分局長親赴頒獎座表揚。（圖／新北市板橋警分局提供）

▲板橋分局長許芳毅（左2）親自前往拜訪金融機構，表揚攔阻有功人員。

另有2間金融機構行員因事務繁忙無法前往領獎，分局長許芳毅為轉達侯市長及警察局長黃宗仁感謝慰問之意，於22日親自前往拜訪金融機構，表揚攔阻有功人員，感謝各位行員的熱心機警，順利在第一時間成功攔阻民眾被騙匯款。

板橋警分局長許芳毅呼籲，網路購物解除分期付款詐騙、假投資詐騙、假貸款騙取帳戶等詐騙手法不斷重複發生，民眾應多加留意提高警覺，勿輕信網友或網路廣告連結至不明網站平台進行投資，如疑似遭詐騙請立即撥打110、165詢問，或至就近派出所尋求協助。

【更多新聞】

基隆槓子寮大走山！崩落土石6.4萬立方米　地主釀災下場慘了

衝撞畫面曝！垃圾車疑闖紅燈撞公車　玻璃碎噴嚇壞10多乘客

辣妹潛水被拉開三角小褲褲　她嚇傻回頭一看「竟是教練」

基隆逆子！26歲啃老男失戀抓狂　咬斷父親左耳垂收押

基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮　改調制服警員、拔刑事牌

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
畫面曝！俄裝甲車輾壓「行進中轎車」　基輔路人驚扒開鐵餅搶救
快訊／普丁呼籲：烏克蘭軍隊撤換基輔「領導階層」
昆凌秀出「第3胎大孕肚」　曝手上亮點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園城市特色美東亮相　美國紐華克市辦理桃園姊妹市展

板橋警聯手銀行員攔阻詐騙597萬　分局長許芳毅親赴頒獎座表揚

桃園新作為！收購477輛電動機車　供水巡及守望志工隊使用

國艦國造新里程碑　蔡英文總統參觀主持成大國家級船艦試驗水槽延伸動土

草叢發現日治建物「豐原郡附屬官舍」　市議員緊盯修復進度

斥資4.5億元　台中仁愛之家多功能大樓上樑明年啟用　

快訊／台南市柳營區載運爆竹煙火貨車起火　炮火四射消防人員急滅火

防疫不忘閱讀　新北E書房人次破300萬創新高

2022新北燈會閉幕倒數3天　侯友宜視察防疫慰勞同仁

鰻苗捕撈3／20結束　新北漁業處籲漁民遵守禁漁期規定

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

柳俊烈遭爆炒房！「90%貸款又轉賣」　2年淨賺1億內幕曝光…正直形象破滅

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

妹妹家附近遭炸毀！烏克蘭正妹崩潰大哭　瑞莎心碎家鄉奶奶一直哭「今天都是飛彈」

逃難視角曝「沿路全是坦克」　在烏台人：能走多遠就走

俄軍連夜炮擊重要設施　烏克蘭戰事首日137死316傷

桃園城市特色美東亮相　美國紐華克市辦理桃園姊妹市展

板橋警聯手銀行員攔阻詐騙597萬　分局長許芳毅親赴頒獎座表揚

桃園新作為！收購477輛電動機車　供水巡及守望志工隊使用

國艦國造新里程碑　蔡英文總統參觀主持成大國家級船艦試驗水槽延伸動土

草叢發現日治建物「豐原郡附屬官舍」　市議員緊盯修復進度

斥資4.5億元　台中仁愛之家多功能大樓上樑明年啟用　

快訊／台南市柳營區載運爆竹煙火貨車起火　炮火四射消防人員急滅火

防疫不忘閱讀　新北E書房人次破300萬創新高

2022新北燈會閉幕倒數3天　侯友宜視察防疫慰勞同仁

鰻苗捕撈3／20結束　新北漁業處籲漁民遵守禁漁期規定

台商大講堂：上海市台辦牽手銀行助力台企發展

桃園城市特色美東亮相　美國紐華克市辦理桃園姊妹市展

烏克蘭總統酸：「世界最強國」在遠處看著　制裁不能讓俄軍離開

被俘俄兵認「以為是訓練」命令突改！　烏克蘭女模痛心：無恥至極

印尼6.2強震！至少7死85傷「410座建築倒塌」　5000人逃離家園

Keanna二度顏面神經失調「臉腫成麵龜」　妹妹一看：以為用濾鏡

股東會變天「長榮弟弟派」逆轉勝內幕　是他去拜訪張國煒媽媽

超強「抗乾」神精華！Kiehl’s藍鑽修護激萃、蘭芝「小水精」女星也愛用

國際火線／小丑退場？　喜劇演員澤倫斯基的抗俄悲劇

Big 4壟斷球王18年霸業遭終結　喬科維奇爆冷曝真實想法

地方熱門新聞

台南市柳營區貨車起火炮火四射

古蹟「豐原郡附屬官舍」　市議員拼修復活化成景點

149甲線通車　雲林往草嶺車程省1小時

詐團頭子糾眾凌虐小弟1死1傷重判無期

蔡英文參觀主持成大國家級船艦試驗水槽延伸動土

桃園收購477輛電動機車　供水巡隊等使用

1922公費疫苗預約平台開放預約追加劑

斥資4.5億元　台中仁愛之家多功能大樓上樑明年啟用　

板橋警聯手銀行員攔阻詐騙　分局長親赴頒獎座

228東北角恐湧人車潮　瑞芳警實施車輛分流管制

堉舜年初開工「破豬公」　捐款助桃園家扶

母女受困火場警引導助脫險

屏東市玉皇宮236車2/20遶境枋寮

鰻苗捕撈3／20結束　漁民遵守禁漁期規定

更多熱門

相關新聞

新北E書房閱讀人次破300萬創新高

新北E書房閱讀人次破300萬創新高

受疫情影響，民眾線上閱讀需求增溫，新北市立圖書館超前部署的「新北E書房」也帶動電子書的借閱，2021年新北市電子資源的利用人次高達377萬餘人，較2020年成長87%，閱讀量更超過60萬冊，相較前年成長95%。在疫情影響之下，投資理財、童書、健康料理類型的書籍成為最受民眾喜愛的熱門借閱。

鰻苗捕撈3／20結束　漁民遵守禁漁期規定

鰻苗捕撈3／20結束　漁民遵守禁漁期規定

萬金杜鵑花聚落開展　2／26絕美上場

萬金杜鵑花聚落開展　2／26絕美上場

快訊／新北＋1住板橋　任公司顧問「匡列職場28人」

快訊／新北＋1住板橋　任公司顧問「匡列職場28人」

澎湖女子受騙欲匯141萬　郵局機警攔下

澎湖女子受騙欲匯141萬　郵局機警攔下

關鍵字：

新北板橋詐騙攔阻金融機構

讀者迴響

熱門新聞

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

烏克蘭男童遭彈片削斷手　150烏軍投降

俄裝甲車輾壓「行進中轎車」　基輔路人搶救

莫斯科御林軍激戰烏守軍 網友貼俄坦克被毀、士兵慘死畫面

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

黃士修揭烏克蘭解套方式　喊話台向美宣戰

即／烏克蘭有意談判　俄羅斯：放下武器就談判

不斷更新／克里姆林宮：烏克蘭拒絕在明斯克談判

俄侵烏　安倍：預告中將如何對台

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

大咖夫妻傳3月官宣離婚！　男方曾為她棄經紀人女友

烏軍動員　發1.8萬槍給基輔市民

即／普丁呼籲：烏克蘭軍隊推翻基輔「領導階層」

後悔晚買！冷氣團發威「2家電」用過回不去

更多

最夯影音

更多
烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅
驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

柳俊烈遭爆炒房！「90%貸款又轉賣」　2年淨賺1億內幕曝光…正直形象破滅

柳俊烈遭爆炒房！「90%貸款又轉賣」　2年淨賺1億內幕曝光…正直形象破滅

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面