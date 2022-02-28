瘋狂下單「送奶粉到火災空屋」　外送員起疑報警！詭男取貨被逮

▲多名外送員接獲奶粉外送訂單，指定地點都是送到這間空屋。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市有多名熊貓外送員，22日陸續接到消費者訂購奶粉的訂單，指定的地點卻都是送到北區一間空屋，詭異的行為引起外送員懷疑，因此報警，結果警方在現場逮捕1名前往取貨的王姓男子，全案將擴大追查，是否背後有詐騙集團盜刷信用卡。

台中市第二警分局表示，22日接獲外送員反映，稱有數筆異常訂單、不同訂購帳號，但購買的品項都是奶粉，指定送達的位置則均是相同地點（因火災而閒置的店面），另外，訂單在備註欄留有另支電話號碼。

據悉，有外送員透過公司APP向會員聯繫，會員說沒有購買奶粉，但撥打備註欄的手機，接電話的人卻堅稱要外送員把奶粉送至北區五權路的1處空屋；由於不少外送員遇到同樣狀況，每個外送員送奶粉到場時，看見現場還有其他奶粉，經與同業討論後，覺得可疑，遂向警方報案。

警方到場後，發現1名前往現場拿貨的王姓男子（39歲），當場將他帶回，並扣得現場20罐不同品牌的奶粉。王向警方辯稱奶粉是買來自用，否認涉案，但對於其他細節交代不清，全案目前由檢方指揮擴大偵辦。

警方呼籲，民眾使用網路便捷服務的同時，應注意避免帳號出借他人使用，需定期更改高強度密碼，同時注意不同帳號勿使用同組密碼；勿下載來源不明或非官方認證應用程式，以免個資外洩，權益遭受侵害。