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社會 社會焦點 保障人權

盜刷集團騙外送狂下單奶粉　全台犯案！3步驟自保

記者黃翊婷／綜合報導

台中市多名外送員22日陸續接到許多奶粉訂單，且全數指定送到北區一間火災空屋，因此起疑報警。警方提醒，近年來民眾受到疫情影響，會利用外送平台訂購生活用品，卻有不肖人士鑽漏洞盜刷信用卡，在全台各地犯案，民眾可以透過3步驟自保，分別為開啟外送軟體通知、立即向銀行申請止付、向警方報案。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲外送員發現不同帳戶訂購奶粉，卻都要求送到同一地點。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局表示，22日接獲外送員反映，稱有數筆異常訂單，購買人用不同帳號訂購奶粉，指定送達的位置卻是相同地點，為一間因為火災而閒置的店面，透過APP與客人聯繫，對方卻說沒有訂購奶粉，接著再撥打訂單備註欄的手機號碼，接電話的人則堅持要把奶粉送空屋，加上也有其他外送員遇到相同狀況，這才起疑報警。

警方獲報後前往訂單指定送達地點，當場逮到前來取貨的39歲王姓男子，並查扣20罐不同品牌的奶粉。雖然王男辯稱這些奶粉都是買來自用的，但對於其他細節都交代不清，警方懷疑背後可能有詐騙集團操作，利用平台漏洞盜刷消費者信用卡，在全台犯案，後續將進行擴大追查。

其實類似的案件並不是第一次發生，新北市刑大偵四隊去年8月也曾接獲民眾報案指稱信用卡遭盜刷，經過追查，發現在3個月內有近百人遭盜刷，並於某外送平台完成將近1000筆交易，購買品項多為奶粉、尿布等民生用品，損失高達800萬元，就連新聞台女主播也受害。

▲▼ 外送員,外送。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲警方懷疑可能是詐騙集團利用外送平台漏洞盜刷消費者的信用卡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

警方提醒，受到疫情影響，不少民眾習慣使用外送平台購買食物或生活用品，並將帳號綁定信用卡，且經常預設為自動扣款，卻遭不肖人士鑽漏洞盜刷，為避免類似事件發生，民眾可以透過以下3步驟自保：

1、開啟外送軟體通知，若發現有非自己或家人訂購的訂單，且外送地址在外縣市，應立即截圖存檔（包含訂單資訊、消費紀錄、備註欄位），同時取消訂單。

2、向信用卡發卡銀行申請止付，同時申請爭議金調查；另外也要聯繫外送平台，要求查明盜刷地址、訂購項目。

3、向警方報案，並提供上述資料供警方偵辦參考。

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