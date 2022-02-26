俄軍壓境秒結婚！烏克蘭「英勇夫妻」拿起步槍：希望在死前在一起

▲烏克蘭一對情侶得知俄羅斯進攻的消息，火速完成婚禮，接著投身保家衛國。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

俄羅斯發起對烏克蘭的軍事行動，烏克蘭境內多地遭受戰火洗禮，變得滿目瘡痍。不過，有許多情侶遭受突如其來的意外，決定立刻結婚，婚後立刻加入保家衛國的行列。

根據CNN報導，24歲的工程師斯維亞托斯拉夫（Sviatoslav Fursin）2019年與亞莉娜（Yaryna Arieva）相識，原先預定5月6日結婚，沒想到突然碰上俄羅斯的軍事行動，決定提前完成終身大事。

婚禮結束後，2人立刻投身領土防禦中心，為守護國家盡一份心力。亞莉娜表示，也許他們會在這場戰爭中犧牲，所以想在這一切發生前完婚，接著為了自己的土地而戰。

事後，亞莉娜也在臉書上分享一張照片，是她與丈夫手持步槍的畫面。她說明，這是婚後第一張全家福照片，此時是發生戰爭的第二天，同時祈禱「真理將獲得勝利」。

除此以外，基輔的宗教組織也分享兩人結婚的畫面，並且奉上祝賀，同時替這對夫妻、正在遭受戰火洗禮的烏克蘭人民禱告。

貼文曝光後，不少人在下方留言回應，希望這對夫妻能夠過得幸福，「祝新婚快樂，也希望他們的家庭能夠長壽」、「我很幸運能結識斯維亞托斯拉夫，他是勇敢且願意替國家奉獻的年輕人，希望上帝保佑他們。」

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