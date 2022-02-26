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空軍退將分析：烏克蘭犯「5項戰略錯誤」　總統連衣服都穿錯！

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

▲烏克蘭犯了5個戰略錯誤，導致開戰之後兵敗如山倒的結果。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

俄軍全面入侵烏克蘭，震驚全世界，前空軍副司令張延廷在俄軍入侵首日，就分析烏克蘭犯了5項戰略錯誤，包括動員、戰場阻絕、總統態度、情報掌握、政治抉擇，這5個錯誤也種下俄羅斯果斷開戰，以及烏克蘭反擊軟弱無力的後果。

張延廷在政論節目《新台灣加油》分析指出，烏克蘭的第一個戰略錯誤，沒有及早下達全國總動員，美國早在2月15日就提出警告，在當時就應該下達戒嚴令與全國總動員，直到2月23日才下達戒嚴，已經來不及了，因為戰爭必須要超前部署。

張延廷說，第二個錯誤沒有做戰場阻絕，讓俄軍的坦克大軍長驅直入，包括先炸斷重要公路橋梁、部署戰防雷、拒馬、部署反坦克部隊。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在發表談話時，還是穿西裝，而非換成全副武裝表達保衛國家的決心。（圖／路透）

張延廷指出，第三個是總統的態度，總統談話時的服裝語言非常重要，應該要穿上野戰服，表示全國進入戰爭狀態，結果總統穿個西裝，講話四平八穩，不像是打仗的樣子。

張延廷表示，第四個是情報掌握，烏克蘭採取內線作戰、完全戰略守勢，在這時候情報掌握必須非常清楚，結果烏克蘭沒有一架無人機在空中作戰場偵查，作戰最重要的是情報，應該要大量無人機升空，掌握俄軍地面動態。

▲▼歐盟。（圖／路透）

▲烏克蘭連歐盟都不是，卻要加入北約，給了俄羅斯開戰的理由。（圖／路透）

張延廷說，最後一個戰略錯誤，就是政治的抉擇錯誤，跟烏克蘭處境類似的國家還有芬蘭跟挪威，這兩個國家都加入歐盟，但是都沒有加入北約，因為他們都在俄羅斯隔壁，加入北約會給俄羅斯很大的軍事壓力，但是烏克蘭連歐盟國家都不是，卻說要加入北約，應該要先政治在軍事，以政治指導軍事，順序完全顛倒，給俄羅斯找到開戰理由。

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