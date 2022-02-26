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俄羅斯飛彈狂轟烏克蘭　蔣萬安：應思考提供人道協助

▲▼蔣萬安談烏俄之戰。（圖／Facebook／蔣萬安）

▲蔣萬安談烏俄之戰。（圖／Facebook／蔣萬安）

記者徐政璿／台北報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對烏克蘭採取軍事行動，以多枚飛彈轟炸，震驚國際社會。國民黨立委蔣萬安表示，除了對俄羅斯提出制裁，中華民國身為國際社會的一份子，基於對民主、和平價值的共同追求，希望總統蔡英文思考是否有提供人道協助的可能。

蔣萬安表示，面對俄羅斯入侵烏克蘭的緊張局勢，做好全球供應鏈變化以及國家安全的各項因應作為，並以穩定民生需求為最優先考量，是不分黨派的共識。

蔣萬安認為，面對國際衝突，執政者的危機管理一定要有contingency plans（應變計畫），針對可能出現的幾種情況，預擬劇本，進而準備應變方案。

蔣萬安說，普丁用烏克蘭人民的鮮血重畫歐洲地圖，可惜西方國家步調不一，無力阻遏惡化的形勢。台灣必須從他國的經驗中學習，對當下形勢做最周延的準備，「我支持台灣參與美國的經濟制裁行動」，更重要的，必須密切解析美國、北約不採取軍事介入的決策緣由。別人的經驗，是台灣生存之道的最好教材。

除了對俄羅斯提出制裁外，蔣萬安說，中華民國身為國際社會的一份子，基於對民主、和平價值的共同追求，我也希望蔡英文總統思考是否有提供人道協助的可能。

最後，蔣萬安表示，他更堅信，一旦面對國家安全危機，絕對不能相互攻訐指責。在生存的關鍵時刻，不分黨派團結對外是唯一的選項！

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