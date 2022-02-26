陸委會：中共藉俄烏戰事操作認知作戰　影響台灣內部民心士氣

▲一名自稱「台灣小伙」的網友讚嘆大陸撤僑計劃，被質疑是「認知作戰」。



記者蔡紹堅／台北報導

俄羅斯持續進攻烏克蘭，中國大陸外交部25日公告撤僑計劃，並特別提到「持台胞證」也可參加登記。對此，陸委會25日晚間批評，中共藉俄烏戰事操作對台認知作戰，令人不齒且徒增台灣民眾反感。

陸委會提到，為因應俄烏戰事，撤離烏克蘭的我國僑民，外交部均已有所安排並掌握；24日外交部就安排巴士撤離有意願離開的我國僑民，並提供相關協助以確保僑民之人身安全，「我國外交人員的努力，有目共睹。」

陸委會表示，中共藉此次烏克蘭國難，惡意政治操作及散布假訊息，企圖打擊我外交人員的努力，意圖影響台灣內部民心士氣，令人不齒，也徒增台灣人民反感。

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，相較我外交部12日就已發布烏克蘭旅遊警示並展開撤僑作為，陸方遲至25日才展開撤離陸方僑民之規劃，且撤僑時機點尚未明確，並藉由烏克蘭的變局操作製造恐慌的錯假訊息，影響台灣社會的安定，「我們要再次重申，政府的相關單位，持續堅守崗位，即時掌握相關情勢，隨時做好因應的準備，請國人放心。」

另外，陸委會主委邱太三25日晚間出席《時代革命》紀錄片放映會前受訪表示，俄烏情勢緊張，政府也一直關注中國大陸動向，目前看起來還算正常，但認知作戰做得最多，「他們（大陸）藉著這樣的一個機會（俄烏戰事），每次就要把議題連結到台灣，強調台灣是他們領土的一部分，進行統戰、認知作戰，很多時候都夾帶著錯假訊息，這是我們必須要關心的。」

▼邱太三出席《時代革命》紀錄片放映會。（圖／記者蔡紹堅攝）