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大陸 大陸焦點 特派現場

烏俄談判可能結局？　王海良：一週內平息變「小」烏克蘭

▲▼ 俄烏,烏俄／烏克蘭東部頓巴斯地區砲火不斷，房屋一片狼藉。（圖／達志影像）

▲ 烏克蘭東部頓巴斯地區砲火不斷。（圖／達志影像）

記者任以芳／北京報導

烏俄交戰有最新進度，俄羅斯總統普丁準備派代表團前往明斯克與烏克蘭代表團談判，最終結局會是如何？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的大陸學者王海良分析，「最終烏克蘭可能會變成『小』烏克蘭。」這次美國明顯不會介入，俄羅斯也不是要全面佔領烏克蘭。只要烏克蘭停止開火，承諾不加入北約，另外烏東兩個州順利回歸俄羅斯管轄，這場戰爭大概一週內可以平息。

俄羅斯與烏克蘭交戰，西方國家一直給大陸施壓表態。大陸官媒一連釋放多項重要訊息，先是「習普通話」，晚間最消息指出，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯準備派代表團到明斯克與烏克蘭會談，雙方就烏克蘭總統澤連斯基提出烏克蘭中立化進行協商討論。

▲▼烏俄,頓內茨克。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏俄協商可能結局？烏克蘭停火、不加入北約，領土縮小。（圖／達志影像／美聯社）

烏俄協商有可能有哪些結果？上海東亞研究所副所長王海良接受訪問，他首先表示，俄羅斯並沒有全面佔領整個烏克蘭意思，現在是通過一場有限的進攻性戰爭，來解除烏克蘭主要武裝，不要對俄羅斯構成一種干擾。

王海良舉出最有出現兩種可能情況，「一是解決歷史問題」，位於烏東兩個州頓涅茨克和盧甘斯克，普京於2月21日已經正式承認是獨立國。未來，這兩個剛宣佈獨立共和國，可能變成俄羅斯兩個州，或兩個加盟共和國，類似當年的克里米亞。

「二是解決政治外交問題」。王海良進一步說，「烏克蘭必須完全停火，並且正式承諾不會再加入北約組織。」假設以上兩種情況都成立，最終，烏克蘭將變成「小烏克蘭」，先前克里米亞脫離，再加上烏東兩個州獨立，領土再次縮小。

▲▼俄羅斯戰車,戰車,俄烏戰爭（圖／路透）

▲大陸學者分析，俄羅斯如果想拿下整個烏克蘭，反而不利普丁。（圖／路透）

外界認為俄羅斯野心要拿下整個烏克蘭？王海良有不同看法，「俄羅斯如果拿下烏克蘭，不現實。現在也沒這個能力和實力。要是真做到這樣，不光是歐洲國家，世界各國都認為俄羅斯做的太過分。」就算俄羅斯因為拿下烏克蘭，國土面積邊界更往前面推，恢復過去整體樣貌，反而和歐盟沒有緩衝地帶。

美國和北約這次不介入，是因為沒有站得住腳的原因，主要普丁多次對外強調歷史問題，最終只是要拿下那烏東兩個州。如果，這次烏俄談判最後保留一個稍微縮小的烏克蘭，只要背靠歐盟，不加入北約，成為俄羅斯跟北約成員之間緩衝地帶。俄羅斯也能喘口氣嘛，讓戰爭盡快平息，畢竟還要之後長期面對歐美全面制裁，非常傷筋動骨。

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