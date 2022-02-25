「今日烏克蘭明日台灣」瘋傳　陳其邁：要確保有自我防衛能力

記者賴文萱／高雄報導

俄羅斯隊對烏克蘭展開入侵行動，烏俄兩國全面開戰，總統府正式表態，台灣將與全球民主夥伴密切合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。不過，對於坊間傳出「今日烏克蘭，明日台灣」說法，高雄市長陳其邁表示，烏克蘭跟台灣不同，但是任何戰爭行為都應該在國際社會受到譴責，同時也要確保有自我防衛能力。





▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

在烏俄開戰後，網路上近日也流傳「今日烏克蘭，明日台灣」的相關說法，被許多人懷疑是「認知作戰」。陳其邁被問及此事看法回應，烏克蘭跟台灣不同，但是任何戰爭行為都應該在國際社會受到譴責。

陳其邁說，對台灣而言，維持台海和平穩定、確保有自我防衛的能力，這是最重要的事情。當然，台灣中華民國作為主權獨立國家，捍衛中華民國台灣主權獨立決心，這是台灣共識，也是所有國人同胞大家都有共識的地方。

總統府發言人張惇涵25日則表示，關於俄羅斯昨天片面展開軍事行動，我國政府嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，以及對於區域及全球和平穩定的破壞。

陸委會發言人邱垂正也指出，台灣與烏克蘭有本質上的不同，將持續關注中共內外部情勢及對台動態，「面對境外勢力意圖操作烏克蘭情勢，影響台灣社會，政府也已全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣。」