瞎掰鳥克蘭攻打以色列她也信　74歲嬤要出錢幫美軍醫脫戰場

記者沈繼昌／桃園報導

烏克蘭遭受俄羅斯入侵引起國際矚目，桃園市1名林姓婦人24日下午拿著29萬元到某銀行欲匯款，行員質疑遭詐騙趕緊通知警方到場勸阻，林婦聲稱，本月初透過臉書認識一名自稱是美籍戰地軍醫，因為烏克蘭入侵以色列，美軍死傷很多人，希望盡早退役自保，需要繳納一筆保證金，希望林婦幫忙；警方一聽傻眼，因烏克蘭正遭受俄羅斯入侵，對方根本是瞎掰國際情勢，明顯是詐騙伎倆。林婦才驚覺差點遭詐，感謝員警及時提供正確資訊。

▲桃園市林姓婦人24日下午在桃園區某銀行欲匯款，聲稱要幫助美籍軍醫退役繳納保證金，員警立即趕抵勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，24日下午2時40分，桃園警分局武陵派出所接獲轄區某銀行通報，民眾疑似遭詐騙欲匯鉅款智不明帳戶。員警趕抵銀行後詢問74歲的林姓婦人匯款原委。

▲桃園市林姓婦人24日下午在桃園區某銀行匯款，堅持要匯款幫助美籍軍醫退役繳納保證金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林婦不耐煩地說，已經反覆說這麼多次很累，本月初在臉書認識一名自稱叫「黃洋」（譯音）的美籍駐以色列戰地軍醫，過年期間經過長時間聊天，對方有名女兒在美國讀書，近日因烏克蘭攻打以色列造成美軍嚴重傷亡，他擔心自身安危想盡早退役，但需一筆保證金，希望林婦能幫他。

林婦同情其遭遇，因此打算匯款新台幣29萬元至美軍軍醫提供之帳戶，希望能協助他繳完保證今後退役返家，她一片好心要到銀行匯款，卻屢遭行員質疑解釋再三，讓她很疲憊。

▲桃園市林姓婦人24日下午在桃園區某銀行堅持要匯款幫助在以色列美籍軍醫退役，員警解釋俄羅斯正入侵烏克蘭，對方根本瞎掰國際情勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警聽完後啼笑皆非，立即提供俄羅斯正入侵烏克蘭等國際新聞給林婦參考，指稱所謂美軍軍醫所述之國際局勢根本是瞎掰且子虛烏有，對方所提供帳號是台灣國內銀行帳戶，怎麼可能賄款給她幫忙遠在以色列的美軍軍醫。

林婦聲稱，若沒匯款怎麼對這名美軍軍醫交代？堅持要匯款幫忙，員警立即查詢該帳戶，發現該帳戶已經被列為警示帳戶，員警強調，若匯入該帳戶款項均會被凍結，且該警示帳戶證明已有民眾受害，林婦才頓時醒悟意識自己受騙，決定停止匯款，並感謝員警與行員及時阻止匯款，保住自己血汗錢。

桃園警方呼籲，切勿相信網路交友、投資等不實流言，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線查詢，以免成為詐騙被害人。

【更多新聞】

►桃園陪病高中生確診 4928名師生採檢結果出爐

►桃園高中生陪病採檢陽性Ct值曝 同住父母與弟弟檢測結果出爐

►莽男揪友KTV痛毆仇家 失控持滅火器狂噴３警下場出爐