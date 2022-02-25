轟撤僑計畫荒腔走板　江啟臣：坐在辦公室的吳釗燮你良心能安嗎？

▲烏克蘭首都基輔出現大批民眾逃難潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

烏俄開戰前外交部屢勸當地台僑撤離，但直到兩國24日正式交火，才宣布啟動緊急撤僑應變計畫，並將烏克蘭領事事務從駐莫斯科代表駐暫改為駐波蘭代表處處理。對此，國民黨立委江啟臣當晚開轟，外交部撤僑荒腔走板，今天若有國人因龜速撤僑決策而受困，甚至傷亡，坐在辦公室的外交部長，你良心能安嗎？

江啟臣25日晚間在臉書表示，2周前外交部發布公告呼籲在烏克蘭的國人儘速離開時，他就公開要求外交部務必及早規劃、撤僑一個都不能少，但面對烏俄緊張情勢不斷升高，外交部只會一再呼籲儘速撤離，並說會隨時提供必要協助，結果事實上對於有意撤離的在烏國人，他們所遇到的配偶面談和相關簽證問題卻未能及時協助和解決。

江啟臣又指，俄國23日入侵烏東地區，24日對烏發動軍事攻擊，然而外交部遲至24日才宣布自25日開始由波蘭駐處兼辦領務的解決方案，動作慢半拍，還敢大言不慚在新聞稿稱「視國人安全為第一要務」。

對於外交部2月15日說在烏國人有28人，20日變成29人，24日又增為33人，江啟臣批評，人數竟一變再變，僅僅幾十位國人，外交部竟也無法掌握，又如何規劃安排，外交部的撤僑根本是荒腔走板。

江啟臣質問外交部，烏克蘭宣布戒嚴並進入緊急狀況，現在在烏國人是否還能順利出境？外交部有無掌握？若是國人現在連離開烏克蘭都不可能，還談什麼撤僑，緩不濟急的解決方案又有何用？

江啟臣斥責，今天若有國人因外交部龜速撤僑決策而受困，甚至有傷亡等不幸情事發生，坐在辦公室的外交部長，你良心能安嗎？