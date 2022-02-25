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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

烏俄開戰館長為1事願衝前線死守　「要台灣拿人命來換」

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯開戰烏克蘭，部分台灣人擔心台灣未來可能也會落入相同處境。網紅館長陳之漢24日在直播時談及此事，他強調，假如中國想要試試看，自己願意親上前線奮戰，「你看要損失多少經濟、多少人命，才能占台灣的便宜？你要台灣可以啊，拿人命來換啊。」

館長陳之漢。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長陳之漢表明願意為台灣衝前線。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

俄羅斯於台灣時間24日上午對烏克蘭出兵，根據BBC報導，俄軍的坦克已進入烏克蘭第二大城哈爾科夫，烏克蘭首都基輔（Kyiv）、哈爾科夫都遭到砲火攻擊，戰火仍持續延燒。俄羅斯國防部同日晚間說明，已癱瘓83處烏克蘭的軍事基礎設施，成功達成第一天的所有目標。

烏俄開戰的消息傳開後，讓部分台灣人十分擔心台灣的處境。館長陳之漢在直播時談到這件事，強調若是拿台灣跟烏克蘭比，中國想要試試看的話，只要軍隊需要，他願意帶頭衝第一個，「我以前是帶領一個排的，我帶你們打！」

▲　▼俄羅斯開戰，烏克蘭戰火。（圖／達志影像／美聯社）

▼▲俄羅斯開戰，烏克蘭遭砲火攻擊。（圖／達志影像美聯社、路透）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

館長陳之漢說，中國確實強，「但是我一定咬你，咬到你殘廢，然後你把我打死，OK，可是我不會讓你要怎樣就怎樣」，而且台灣不會像香港人、蒙古人、新疆人一樣，等到被廢掉武器才開始後悔，「台灣死個幾十萬人，你不用死個100萬人，你能夠上岸？我不信」，因為台灣跟中國很近，大家都有飛彈，「你射我我就射你，你認為這樣子划得來？」

「台灣人要戰至最後一兵一卒。」館長強調，希望台灣人不要只想著受別人保護，中國也別以為台灣好欺負，他以諾曼第搶灘登陸的歷史慘況分析，「看你要死多少人才能把我們殺光，你有槍我也有槍，你看要損失多少經濟、多少人命，才能占台灣的便宜？你要台灣可以啊，拿人命來換啊。」

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