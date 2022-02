俄砲彈擊中住宅大廈　「外牆恐怖消失」樓梯沒了！烏克蘭證實1死

▲烏克蘭一棟住宅大廈26日晚間遭到砲擊,當局宣稱遭到俄羅斯砲擊。(圖/翻攝自烏克蘭國家通訊社)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭首都基輔一棟大樓才傳出遭到俄羅斯導彈射中炸出大洞,CNN最新報導,烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)26日晚間遇襲,一棟9層樓住宅大樓被砲擊,造成一名女性死亡。依據公開照片,建築物嚴重受損,外牆殘破不堪。

02:48 EET Kharkiv: Ukraine's State Emergency Service reports that a woman was killed in the 9-story building hit by a Russian shell, rescuers evacuated about 20 people. Other 60 people were hiding from the shelling in the basement of the house, none of them was injured. pic.twitter.com/yOeBEkQLn2