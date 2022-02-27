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俄砲彈擊中住宅大廈　「外牆恐怖消失」樓梯沒了！烏克蘭證實1死

▲▼ 烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）26日晚間一棟住宅大廈遭到砲擊 。（圖／翻攝自烏克蘭國家通訊社）

▲烏克蘭一棟住宅大廈26日晚間遭到砲擊，當局宣稱遭到俄羅斯砲擊。（圖／翻攝自烏克蘭國家通訊社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭首都基輔一棟大樓才傳出遭到俄羅斯導彈射中炸出大洞，CNN最新報導，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）26日晚間遇襲，一棟9層樓住宅大樓被砲擊，造成一名女性死亡。依據公開照片，建築物嚴重受損，外牆殘破不堪。

烏克蘭國家通訊社報導，這棟民宅被一枚俄羅斯砲彈擊中，可見建築物牆面及2樓至7樓的樓梯毀損，其中4樓至6樓大樓結構明顯遭到破壞。救援人員獲報後緊急派員到現場，從嚴重受損的樓梯間救出約20人，另外約60人躲在地下室避難。

只不過國家緊急應變中心（State Emergency Service）也證實，這起砲擊事件造成大樓結構受損，一名住在5樓高齡女性死亡。

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