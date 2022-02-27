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加碼制裁！美麻省理工學院：中止與俄「高科技研究」合作夥伴關係

▲▼美國麻省理工學院宣布終止與俄方的高科技研究合作夥伴計劃。（圖／達志影像／newscom）

▲美國麻省理工學院宣布中止與俄方的高科技研究合作夥伴計劃。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁派兵入侵烏克蘭，引發國際社會紛紛祭出各項經濟、金融制裁措施，美國麻省理工學院於25日發表聲明宣布，將中止與俄國斯科爾科沃科學技術學院（Skolkovo Institute of Science and Technology，以下稱Skoltech）的高科技研究合作夥伴關係，該項合作從開始時就備受爭議，部份外交專擔憂該計畫恐引來俄國從中進行間諜活動。

根據《彭博社》，該項計畫始於2011年，美國麻省理工學院與俄國斯科爾科沃基金會（Russian Skolkovo Foundation）曾構成協議，以在莫斯科近郊建立起「俄版矽谷」為目標，同時成立Skoltech，總計劃耗資30億美元（約新台幣840億元）；不過自從俄軍入侵烏克蘭後，麻省理工學院便於25日晚間發佈聲明，表示校長萊夫（Leo Rafael Reif）與高層討論過後，決定中止計畫。

萊夫在聲明中表示，「麻省理工學院對採取這項行動『深表遺憾』，因為我們對俄羅斯人民抱持著極大尊重，同時對過去與我們共事的許多傑出俄羅斯同事，其貢獻表示深深感謝。我們重申對Skoltech同事的堅定信念：他們都是致力於開放精神的學者，在為俄羅斯建立獨特、具開拓視野的學術中心上，貢獻自己的專業知識。」

據悉，雙方過去這項合作包括捐款、學術會議、培訓師資等。

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