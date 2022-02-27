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鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭！俄軍可能全軍覆沒

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第三天，中央氣象局長鄭明典今天（27日）在臉書貼出一張天氣預測圖，讓其他網友大喊「天助烏克蘭，進入到烏克蘭境內的俄軍可能會全軍覆沒。」

▼鄭明典貼出3/1的預測圖指出，黑海有個低壓發展，水氣會逐漸北抬影響烏克蘭東半部。（圖／翻攝鄭明典臉書）

（圖／翻攝鄭明典臉書）

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鄭明典說，現在烏克蘭受高氣壓影響，主要是吹乾冷的北風。他並PO出3/1的預測圖指出，黑海有個低壓發展，水氣會逐漸北抬影響烏克蘭東半部。對此，一名網友詢問，請問能看出何時開始融雪嗎？鄭回，可能要到3月底。

許多網友紛紛留言，「下雨能有效阻擋各種重型機械化部隊」、「這場雨不利於入侵者」、「泥濘地會讓部隊更難前進，甚至會有『刁掐』的風險」、「這算是天助烏克蘭，進入到烏克蘭境內的俄軍可能會全軍覆沒。」

▲▼俄羅斯軍隊在烏克蘭基輔發動攻擊。（圖／路透）

▲▼俄羅斯軍隊入侵烏克蘭。（圖／路透、美聯社）

▲▼俄軍進入烏克蘭東部。（圖／美聯社）

俄羅斯出兵烏克蘭，至今未攻下首都基輔。對此，美國國防部官員表示，目前至少有50%的俄軍部隊已經進入烏克蘭境內，但進展依舊緩慢，不如預期，就連俄國當局也沒有料到。

據悉，這全是因烏克蘭的防空系統仍有效運作，因此俄國無法取得制空權，且俄軍補給線規劃不完善，甚至還有俄軍坦克因沒油尷尬停在路邊。

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