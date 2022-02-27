普丁想斷網　馬斯克力挺烏克蘭！霸氣回應：即刻啟用星鏈服務

▲馬斯克（Elon Musk）霸氣提供烏克蘭星鏈服務。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭當局先前曾對外表示，有多個政府網站遭到俄羅斯駭客攻擊，疑似企圖癱瘓烏克蘭的對外網路。烏國副總理兼數位化轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前就公開在推特上尋求太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）的協助，稍早馬斯克也直接霸氣回應，已啟動星鏈服務，將全面支援烏克蘭。

烏克蘭副總理兼數位化轉型部長費多羅夫26日在推特向馬斯克喊話表示，「當你試圖移民火星時，俄羅斯正試圖佔領烏克蘭！當你的火箭成功從太空返航時，俄羅斯的火箭卻攻擊了烏克蘭百姓！我們請求你能向烏克蘭提供星鏈服務，並呼籲理智的俄羅斯人站出來。」

沒想到馬斯克在短短幾個小時後隨即回覆稱，「星鏈服務現在已在烏克蘭啟用，未來還會有更多的衛星站。」超霸氣回應隨即引發網友熱議，而他推文的讚數、轉發量更是遠遠超過費多羅夫的原推文。

事實上，俄羅斯疑似是想要透過癱瘓烏克蘭的對外網路，使其斷網，讓烏克蘭人民無法取得外界訊息後，傳播各種對自己有利的消息，甚至是假消息，來大打認知戰。