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烏克蘭全民參戰！　吳斯懷反對：這是義和團式的愛國主義

▲▼烏克蘭的婦女和男童也正在學習如何使用武器來對抗入侵的俄軍。（圖／路透）

▲烏克蘭的婦女和男童也正在學習如何使用武器來對抗入侵的俄軍。（圖／路透）

記者杜冠霖／綜合報導

烏克蘭國防部25日呼籲民眾自製汽油彈反擊俄軍，隨後烏克蘭人紛紛湧上Google搜尋汽油彈的製作方式，還圍聚在庭院一同製作武器，顯示烏克蘭全民團結抗俄的決心。但國民黨立委吳斯懷有不同看法，他表示，戰時貿然號召全民參戰，凸顯執政者對人民的不人道對待，「這是義和團式的愛國主義，這是執政者最不道德的行為。」

俄烏戰爭開打後，烏克蘭政府呼籲全民動員抵抗俄軍，部分地區分發民眾槍枝、彈藥，網路上鼓動民眾自製簡易汽油彈，攻擊俄軍。吳斯懷指出，呼籲全民抗敵是國家面對戰爭威脅時團結的必要手段，也是凝聚人心鼓舞士氣的重要方法。

吳斯懷表示，但是政府仍然應該考慮國際人道法、戰爭法（武裝衝突法）相關規定，避免讓未接受完整軍事訓練的平民直接陷入戰火威脅，造成重大傷亡。

對於俄烏衝突，吳斯懷指出，看看今日烏克蘭面臨的困境，政府高層應該儘早籌謀對策，未來兩岸一旦發生戰爭，絕不只是現役國軍加上後備軍人的戰爭，是全民必須共同面對的威脅，台灣地狹人稠，沒有人可以倖免，連國防部長都說，一旦戰爭開打，台灣處處都是戰場。

對於烏克蘭平民起身對抗俄軍，吳斯懷表示，「全民抗敵」不應是「全民皆兵」，「全民國防」概念也不是「全民皆兵」，沒有接受過完整軍事訓練的平民，一旦拿起槍枝就被敵國視為軍人，成為合法攻擊目標。平民連射擊訓練都不足、槍枝保養、彈藥補給、個人防護裝備等都是問題。

吳斯懷指出，沒有周全的後備動員規劃，戰時貿然號召全民參戰，凸顯執政者對人民的不人道對待，老子《道德經》第五章「天地不仁以萬物為芻狗，聖人不仁以百姓為芻狗」。

吳斯懷表示，平時沒有足夠預算採購槍枝、彈藥，儲存保養，沒有完整的訓練，沒有適合的戰鬥編組，戰時要求民眾散兵游勇式的拿起槍枝保衛家園，這是義和團式的愛國主義，這是執政者最不道德的行為。

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