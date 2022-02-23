決戰屏東初選「沒人有把握勝選」　莊瑞雄換衫站路口、座談會齊發

▲莊瑞雄近期改變過去「大地色系」穿搭，改穿亮色衣著站路口。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選廝殺激烈，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱連日言詞交鋒，預計結果將在4月出爐。莊瑞雄23日接受《ETtoday東森新媒體》採訪表示，選情持續膠著，沒有一方有把握勝選，近期他為了增加辨識度，改變服裝風格改穿亮色系外套，將透過每天站路口、鄉鎮座談會、提出「超越高雄」詳細政見，持續拼戰到最後一刻，「初選後大家團結拚戰，屏東還是可以固守，屏東我們都是同志啦」。

面對初選選戰倒數1個多月，莊瑞雄今天受訪說，現在選情蠻膠著，搞得很緊張，就是因為沒有人有把握勝選，近期除了每天固定的站路口、接受電視政論節目邀約行程，也會親赴屏東縣33個鄉鎮市舉行座談會，拜託支持者電話民調唯一支持莊瑞雄，此外也會舉行數十人規模的村里座談會，拚戰到最後一刻。

莊瑞雄談及，他拋出「超越高雄」的選舉訴求，下階段將說明產業轉型、就業機會、交通建設等3面向的具體政見，另將提出觀光、醫療、水源、運動產業升級的具體論述，目前政策白皮書已經在撰寫當中，近期也透過社群平台，宣傳包括屏南快速道路、屏南潮州社會宅等具體問政成果。

▲民進黨立委莊瑞雄站路口拜票。（圖／翻攝自莊瑞雄臉書）

至於近期周春米、莊瑞雄、鍾佳濱言詞交鋒激烈，被外界解讀為刀刀見骨，莊瑞雄說，他拋出的都是大問題，而不是針對對手個人的人身攻擊，例如質疑「國民黨介入民進黨初選」，是因為有國民黨議員教學電話民調時，要求支持者表態支持國民黨政策會副執行長蘇清泉，但被問到周春米對比蘇清泉時，卻要支持周春米，導致近期媒體民調顯示，周在藍營支持者中獲得逾5成的支持度。

「對手（指周春米陣營）似乎不在意，但是我很在意」，莊瑞雄直言，他很清楚這是基於什麼心態，就是為了想贏，但是這樣的方式應該受公評吧？這是民進黨做不出來的事情，就連對手鍾佳濱、屏東縣前縣長曹啟鴻也掛出看板表態反對。

另對鍾佳濱今天接受廣播媒體專訪時，批評莊瑞雄自稱不與總統蔡英文合掛看板，卻拿出蔡英文的人形立牌拜票，莊直言，這是「為了上新聞小題大作」，他顧忌到黨主席的份際，選擇不掛看板，但拿人形立牌向民眾拜年有什麼不可以？

莊瑞雄強調，初選就是百花齊放、大家言詞交鋒比劃，但是面對國民黨外力介入，以及選對會成員、副總統賴清德以親筆信表達支持鍾佳濱等狀況，民進黨應該要有規範，「現在是對參選手法看法不同，初選後大家團結拚戰，屏東還是可以固守，屏東我們都是同志啦」。