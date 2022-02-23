黃偉哲連任有變數？　蔡英文下令協調小組處理：本周完成徵詢

▲台南市長黃偉哲。（資料照／記者林悅翻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨2022年選對會協調工作小組23日召開工作會議，日前選對會已針對台南市、高雄市及嘉義縣三個縣市長提名部分，分別成立「徵詢小組」，今日會中三個「徵詢小組」成員也分別就近期相關徵詢結果，向協調工作小組進行說明。其中，針對正國會中常委發難，認為黃偉哲「A143」仍有疑慮，因此主席蔡英文也責成協調小組處理，將於本周內完成徵詢作業。

本來選對會工作小組22日前往台南，與市黨部執評委及市議會黨團舉行座談，大家一致肯定黃偉哲這幾年來的努力，擁有超過8成的施政滿意度；不過，正國會中常委陳茂松、陳亭妃在23日下午中常會發難，認為地方對「A143」還有很多疑慮，而蔡英文也責成台南3人協調小組（洪耀福、高志鵬、劉維鈞）處理。

對此，民進黨表示，台南市「徵詢小組」成員將會依蔡英文裁示，於本周內盡快進行徵詢作業。

此外，針對年底各縣市議員提名員額作業，就新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）、台中市第2選區（清水、梧棲、沙鹿）兩個選區，在標註工作小組成員的不同意見後送中執會討論外，其餘各縣市選區都依地方黨部建議以及經過選對會工作小組修正與建議後，通過提名員額案送交中執會。

另外，針對民進黨立委蔡易餘提出臨時動議，建議針對候選人的提名，應該有相關更積極制度來進行資格審查作業。對此，民進黨表示，會中也決議交由蔡易餘先行研擬後再討論，並請梁文傑與吳秉叡協助。