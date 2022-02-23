「國民黨開記者會衝康馬英九、朱立倫？」　民進黨列經濟數據反擊

▲國民黨新任發言人白喬茵、柳采葳首度出席記者會。（圖／國民黨提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨23日召開記者會，抨擊民進黨政府執政造成「高物價、低薪資」的問題。對此，熟知經濟政策的綠營幕僚表示，前總統馬英九最為人熟知的，就是「633」經濟政策跳票，經濟表現也是歷任總統最差，而且馬執政經濟表現最糟的時刻，主責財經相關事務的行政院副院長，就是當今國民黨主席朱立倫，「國民黨這場記者會是在衝康馬英九、朱立倫吧？」

國民黨23日找來新任的美女發言人柳采葳、白喬茵召開記者會，有意替新發言人搭舞台表現；不過，媒體焦點多落在黨內選區鬥爭的議題上，黨中央設定的「經濟議題」相對鮮被討論。

不過，民進黨熟知經濟政策的幕僚受訪時，仍針對國民黨提及的經濟問題進行分析，笑說「國民黨不知道是反串，還是想暗諷自家的總統」，因為講到經濟問題，藍營最常被討論的，就是馬英九喊得震天的「633」政策跳票，且8年執政經濟表現，也是歷任總統最差。

對於國際物價上漲，國民黨批評民進黨政府不食肉糜，該幕僚表示，物價確實受到全球受到疫情籠罩，導致原物料暴漲的衝擊，但相較世界其他各國，台灣仍然控制在相對低的影響。

這位幕僚回顧，過去20多年來，台灣總體經濟指標最差的時刻，多是落在馬英九執政的時期，沒想到藍營想批民進黨，反成了在衝康馬英九。

若比較馬英九、蔡英文執政的經濟表現比他好，馬英九任內，失業率最高是2009年5.85%，最低是2015年3.78%，蔡英文執政到目前為止，最高是去年3.95％，最低是2019年是3.64%。

對此，綠營幕僚表示，這就是為何國民黨只敢說「七年來最高」，不敢說「十年」、「十五年」最高的原因。

在薪資的表現上，蔡英文政府每一年都調整基本薪資之外，全台灣每人每月實質經常性薪資來對比，馬英九執政8年，最高是2015年平均3萬9250元，蔡英文執政6年多，去年平均4萬3211 元。

綠營幕僚說，也就是說馬英九執政期間，人民每月實領的月薪不到4萬元，這證明國民黨今天的記者會，就是要喚起大家對馬英九「失落的8年」的記憶。

他表示，馬英九8年任內，失業率最高是2009年5.85%；而經濟成長率最低是2009年的-1.57%；每人每月實質經常性薪資，最低是2009年3萬5860元，較2008年減1.55％，跌幅最大。

該幕僚笑說，馬執政經濟表現最糟的時刻，主責財經相關事務的行政院副院長，就是當今國民黨主席朱立倫，「對照今天國民黨召開記者會的主題，不但是衝康到馬英九，也衝康到朱立倫」。