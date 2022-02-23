成功爭取潮州社宅興建　莊瑞雄：讓屏東超越高雄！

▲莊瑞雄爭取屏南潮州社會宅。（圖／翻攝莊瑞雄臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

繼屏北瑞屏安居社會宅，屏南潮州也即將興建社會住宅，對此，民進黨立委莊瑞雄表示，現在屏東市與潮州都將推出社會住宅，預計在三、四年後完工；如何讓弱勢、青年能夠在屏東安居，是自己一直以來最重視也最關心的議題，「我會全力以赴、持續關注，讓屏東不只是超越自己，也超越高雄。」

莊瑞雄說，質詢時也要求內政部次長花敬群協助興建屏南潮州社會住宅，「在我持續的督促下，迅速的12月13日就已找到合適的興建地點！日前我也到潮州社會宅預定地會勘，親自確認地點是否恰當。」​

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莊瑞雄指出，在去年立院第二會期成功爭取到屏南社宅後，為了追蹤最新進度，自己多次邀請內政部相關承辦人員討論，詳細檢視規劃細節、盤點各項前置工作，並要求一定要如期如質，趕在114年完工。​

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莊瑞雄表示，現在屏東市與潮州都將推出社會住宅，預計在三、四年後完工；如何讓弱勢、青年能夠在屏東安居，是自己一直以來最重視也最關心的議題，「我在立院質詢時多次要求內政部必須落實屏東人的居住正義！​」

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莊瑞雄指出，接下來屏東即將有高鐵與科技園區，為屏東鄉親創造不少就業機會，因此青年安居、放心打拼、願意留在屏東生活，是自己最在乎的任務，「我會全力以赴、持續關注，讓屏東不只是超越自己，也超越高雄。」