民進黨初選廝殺激烈　蘇貞昌喊話：良性競爭

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年選舉年到來，民進黨近來從縣市長到基層議員，各路人馬爭搶參選資格競爭激烈。為此，中常會23日決議，黨內初選的參選人，包括文宣品、車輛廣告等，都不得使用選對會成員之所有照片。行政院長蘇貞昌也喊話，希望所有參選的人都能夠大家有良性的競爭，讓好人才出頭。

民進黨內初選競爭激烈，不只互揭瘡疤外，連黨內大咖的「合照權」也成為爭奪目標。為此，民進黨今在中常會上決議，黨內初選的參選人，包括文宣品、車輛廣告等，都不得使用選對會成員之所有照片。言下之意，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等9大咖，都不能與參選人同掛廣告看板。

2022年選舉對策委員會（選對會）由主席蔡英文擔任召集人外，成員包括：副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、新境界智庫副董事長洪耀福、民主進步黨秘書長林錫耀。

對此，行政院長蘇貞昌23日出席中華民國地政士公會全國聯合會理事長交接暨理監事授證典禮時表示，民進黨的初選舉辦多年，有一定的制度跟熟稔的運作方式，初選是由中央黨部舉辦主持，都會遵照相關辦法進行，也希望所有參選的人都能夠大家有良性的競爭，讓好人才出頭。