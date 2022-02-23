　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

亞旭電腦今全面復工　鄭文燦：遠雄自由貿易港區疫情落幕

▲桃園市長鄭文燦23日主持市府防疫專案會議時表示，遠雄自貿區群聚感染疫情已落幕，亞旭電腦今日起全面復工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦23日主持市府防疫專案會議時表示，遠雄自貿區群聚感染疫情落幕，亞旭電腦今日起已全面復工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對遠雄自貿區群聚感染事件，桃園市長鄭文燦23日主持市府防疫專案會議時表示，此案迄今累計178例確診個案（含親友），集中檢疫所最後一批250名居隔者已於昨天完成採檢，結果均為陰性，預計明天解除隔離進行7天自主健康管理，亞旭電腦公司也已於今天全面復工。

▲桃園市府今天上午舉行防疫專案會議，衛生局長王文彥說明目前遠雄自貿園區疫情狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市府今天上午舉行防疫專案會議，衛生局長王文彥說明目前遠雄自貿園區疫情狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，因應疫情監測期陸續期滿，桃園市包括失智社區服務據點、市民活動中心、社區照顧關懷據點、原住民文化健康站、親子館等場所，將於3月1日完成各場所防疫檢核後恢復相關服務。

鄭文燦強調，中央流行疫情指揮中心在1月22日成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝擔任指揮官，因應遠雄自貿港區群聚感染事件已趨緩，前進指揮所將於今（23）日解編，共計成立32天，感謝王必勝指揮官這段時間盡心盡力，在遠雄公司與市府共同協助下，讓遠雄自貿港區群聚感染事件終告落幕，後續將由遠雄公司應變小組進行監測管理。

▲桃園市府今天上午舉行防疫專案會議，市府各局處均到場報告疫情相關訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府今天上午舉行防疫專案會議，市府各局處均到場報告疫情相關訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也提及，市府規劃推出長者接種專案，以民政系統預先發送通知單方式，在228連假前發送完畢，將於3月1日至3日共3天在37處社區接種站提供65歲以上長者接種服務，施打第一、二、三劑莫德納與高端等共計2種疫苗，接種能量為13萬6,423人，預計可施打一半以上人數。市府除提供愛心計程車接送外，每位接種長者更可獲200元禮券與2公斤桃園好米1包，鼓勵長者踴躍施打疫苗，以提升疫苗覆蓋率。

【更多新聞】

►警大外割狠摔非洲鼓女師再議開庭　律師：盼不被幾顆老鼠屎汙染

►桃園男酒駕爆胎卡路中央　正上方告示牌跑馬也太準

►父子3人組車隊濫倒建築廢棄物　上鋪乾淨土方躲查緝海削上億

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
新北本土+2！她與設計師、房屋代銷「同餐廳用餐」確診
快訊／今本土+2「都在新北」　境外增54例
LIVE／快能出國玩！　陳時中最新說明
快訊／國道三號死亡車禍！　釀1死1傷
17歲西施控老闆「4度性侵當處罰」！　監視器拍到她表情神逆轉
徐州8孩母「真實身分出爐」！　最終調查17官員被拔
「戒喝湯吃蒜」甩肉50kg！　她公開菜單：把自己當糖尿病患者
Akemi結婚了！　挺6月肚絕美婚紗曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北本土+2！她與設計師、房屋代銷「同餐廳用餐」　擴大匡列確診

快訊／今本土+2「都在新北」　境外暴增54例

LIVE／邊境鬆綁、入境檢疫天數縮短進度　陳時中最新說明

好市多1規定「出示才能離開賣場」　男嗆侵害人權！臉超腫：退卡吧

亞旭電腦今全面復工　鄭文燦：遠雄自由貿易港區疫情落幕

俄烏情勢緊張「黃小玉」飆漲　農委會祭3措施：未來半年供應無虞

第一次吃！她曬「棕色條狀零食」　老饕給解答：小時候的最愛

蛋荒要結束了？　陳吉仲預判「3月上旬可以改善不足」

第二項「小綠人」告別動物實驗！　調節血壓新評估方法即起生效

弟弟在她房間啪啪　姊見1幕氣炸「還有用過的保險套」：不是第一次

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

新北本土+2！她與設計師、房屋代銷「同餐廳用餐」　擴大匡列確診

快訊／今本土+2「都在新北」　境外暴增54例

LIVE／邊境鬆綁、入境檢疫天數縮短進度　陳時中最新說明

好市多1規定「出示才能離開賣場」　男嗆侵害人權！臉超腫：退卡吧

亞旭電腦今全面復工　鄭文燦：遠雄自由貿易港區疫情落幕

俄烏情勢緊張「黃小玉」飆漲　農委會祭3措施：未來半年供應無虞

第一次吃！她曬「棕色條狀零食」　老饕給解答：小時候的最愛

蛋荒要結束了？　陳吉仲預判「3月上旬可以改善不足」

第二項「小綠人」告別動物實驗！　調節血壓新評估方法即起生效

弟弟在她房間啪啪　姊見1幕氣炸「還有用過的保險套」：不是第一次

兄弟實戰投打練習　張志豪復出上場打擊是亮點

華碩旗下華芸科技遇駭客攻擊　用戶相片、文件遭加密封鎖！

閒置土地雜草勿逾60公分　東縣府提醒民眾：最高罰6千元

新北本土+2！她與設計師、房屋代銷「同餐廳用餐」　擴大匡列確診

別人的老公！男買彩券爽中2.7億「秒送愛妻」…她收到驚呆

快訊／今本土+2「都在新北」　境外暴增54例

池上鄉綜合辦公廳舍工程動土　饒慶鈴：爭取1.7億改善硬體

小二妹「摔到鄰居陽台」　她傻曝第2次了！媽到場：照顧到身心俱疲

迷途婦大馬路徒步徘徊　暖警協助返家

全聯會賣福島食品嗎？　業者：還沒看到消費者敲碗

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

今晚起雨勢再增大　雨最猛時段曝

LINE「5款爆夯貼圖」一鍵免費領取！

更強大雨紅爆！冷氣團+1再凍台剩10°C

妥瑞症男搭台鐵焦慮發作！車長供育嬰室

天才神祕富豪、晶華酒店創辦人　「百億退休生活」首曝光

15歲兒撞癱21歲護理師　爸卻急問：怎脫產

快訊／「大範圍對流」移入中　雨比前幾天還大

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

鋒面+冷氣團今襲全台更溼了　大雨、強風探10℃

隋棠深夜告白重量級「前夫」：很幸運有你在

更多熱門

相關新聞

快訊／信義SingGo KTV爆確診足跡　北市證實：美返台境外「Ct值32」

快訊／信義SingGo KTV爆確診足跡　北市證實：美返台境外「Ct值32」

位於信義區商圈的ATT 4 FUN中的SingGo KTV於23日爆確診者足跡，因此所有員工被要求於23日到聯合醫院忠孝院區採檢。對此，台北市衛生局向《東森新媒體ETtoday》證實，為一名美國境外移入（案20205）的確診足跡，個案Ct值為32，由於指揮中心將他判定為境外移入舊案，因此北市府為預防萬一，僅做預防措施，並不會對外公布相關足跡。

台人染疫入境上海＋2 春節後累計達7人

台人染疫入境上海＋2 春節後累計達7人

韓新冠今激增17萬例！提早進入「疫情高峰」

韓新冠今激增17萬例！提早進入「疫情高峰」

陸單日新增確診90例 北京＋10參加武漢如新培訓班染疫

陸單日新增確診90例 北京＋10參加武漢如新培訓班染疫

75%酒精取代「肥皂洗手」　醫揭恐怖下場

75%酒精取代「肥皂洗手」　醫揭恐怖下場

關鍵字：

新冠肺炎遠雄自貿園區鄭文燦亞旭復工疫情落幕

讀者迴響

熱門新聞

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

王品13大品牌3月優惠懶人包

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

俄羅斯已開始入侵烏克蘭　拜登宣布首波制裁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

台中最新飯店限時6天「免費開放入住」

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

《頭七》靈堂太陰！現場發生怪事

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面