亞旭電腦今全面復工　鄭文燦：遠雄自由貿易港區疫情落幕

▲桃園市長鄭文燦23日主持市府防疫專案會議時表示，遠雄自貿區群聚感染疫情落幕，亞旭電腦今日起已全面復工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對遠雄自貿區群聚感染事件，桃園市長鄭文燦23日主持市府防疫專案會議時表示，此案迄今累計178例確診個案（含親友），集中檢疫所最後一批250名居隔者已於昨天完成採檢，結果均為陰性，預計明天解除隔離進行7天自主健康管理，亞旭電腦公司也已於今天全面復工。

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▲桃園市府今天上午舉行防疫專案會議，衛生局長王文彥說明目前遠雄自貿園區疫情狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，因應疫情監測期陸續期滿，桃園市包括失智社區服務據點、市民活動中心、社區照顧關懷據點、原住民文化健康站、親子館等場所，將於3月1日完成各場所防疫檢核後恢復相關服務。

鄭文燦強調，中央流行疫情指揮中心在1月22日成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝擔任指揮官，因應遠雄自貿港區群聚感染事件已趨緩，前進指揮所將於今（23）日解編，共計成立32天，感謝王必勝指揮官這段時間盡心盡力，在遠雄公司與市府共同協助下，讓遠雄自貿港區群聚感染事件終告落幕，後續將由遠雄公司應變小組進行監測管理。

▲桃園市府今天上午舉行防疫專案會議，市府各局處均到場報告疫情相關訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也提及，市府規劃推出長者接種專案，以民政系統預先發送通知單方式，在228連假前發送完畢，將於3月1日至3日共3天在37處社區接種站提供65歲以上長者接種服務，施打第一、二、三劑莫德納與高端等共計2種疫苗，接種能量為13萬6,423人，預計可施打一半以上人數。市府除提供愛心計程車接送外，每位接種長者更可獲200元禮券與2公斤桃園好米1包，鼓勵長者踴躍施打疫苗，以提升疫苗覆蓋率。

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