桃園男酒駕爆胎卡路中央　正上方告示牌跑馬也太準

▲桃園市林姓男子22日凌晨外出買消夜，開車半途上突然爆胎卡在路當中，大園警分局巡邏員警察覺上前關心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區林姓男子22日凌晨外出買消夜，開車在半途上卻突然爆胎，轎車卡在路中央，林男不知如何是好，急得在路旁打電話求救，正好大園警方巡邏車經過，察覺林男轎車卡在路中上前詢問，驚覺林男混身酒氣，立即實施酒測，酒測值每公升0.33毫克已明顯超標，林男坦承在家中喝了5瓶啤酒後外出，警方依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園警分局指出，35歲的林姓男子22日凌晨在家喝完啤酒後覺得肚子餓，出門買消夜，開車行經觀音區濱海公路廣興段時，車胎突然爆胎卡在路當中無法動彈，因正值凌晨時分，林男不知如何處理，站在車旁打電話求助。

▲桃園市林姓男子22日凌晨外出買消夜，半途上突然爆胎卡在路中，大園警分局巡邏員警察覺林混身酒氣立即實施酒測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀音分駐所副所長翁正榮、警員陳俞任、江謝廷宇正好巡邏經過上前關心，未料才靠近林男，發現混身都是酒器且滿臉通紅，林男坦承在家喝了5瓶啤酒才出門買消夜，員警實施酒測，林男酒測值為每公升0.33毫克已超標，林男非常扼腕與後悔，不應該為了買消夜而酒駕被員警逮個正著。諷刺的是，林男轎車上方正好有個宣傳跑馬燈「吃含料酒的菜也不要開車」，未料林仍是不信邪，被警方當場逮住。

大園警方呼籲，飲酒或食用含酒精成分的食物後切勿駕駛汽機車等動力車輛上路，避免危害自身與他人生命安全，警方取締酒駕絕不手軟，籲請民眾勿投機且心存僥倖，以免發生憾事。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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